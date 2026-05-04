В рязанской школе запретили иностранную песню для последнего звонка

В одной из школ Рязанской области за месяц до последнего звонка ученикам запретили использовать для танца иностранную композицию, которую они разучивали на протяжении полугода. Решение администрации школы стало неожиданностью для детей и родителей.

Родители обратились с жалобой в региональное Министерство образования:

«Ранее эта песня была утверждена, исполнитель не иноагент, перевод песни корректный, ни коем образом не относится к политике и т. д. Пол года наши дети репетировали, танец был поставлен хореографом, а за месяц до последнего звонка нас огорошили»

В Министерстве образования Рязанской области пояснили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к музыкальному сопровождению мероприятий. Такие ограничения могут основываться на локальных актах или федеральных законах, в том числе касающихся приоритета русского языка и защиты традиционных ценностей.

В ведомстве уточнили, что песни для школьных мероприятий должны соответствовать возрастным нормам и не содержать неоднозначных подтекстов.

Родителям посоветовали обратиться к директору или классному руководителю для выяснения точных причин запрета. Также им предложили рассмотреть компромиссные варианты — например, использовать инструментальную версию выбранной композиции без слов.