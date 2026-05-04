Изображение от freepik
Общество

В рязанской школе запретили иностранную песню для последнего звонка

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В одной из школ Рязанской области за месяц до последнего звонка ученикам запретили использовать для танца иностранную композицию, которую они разучивали на протяжении полугода. Решение администрации школы стало неожиданностью для детей и родителей.

Родители обратились с жалобой в региональное Министерство образования:

«Ранее эта песня была утверждена, исполнитель не иноагент, перевод песни корректный, ни коем образом не относится к политике и т. д. Пол года наши дети репетировали, танец был поставлен хореографом, а за месяц до последнего звонка нас огорошили»

Продолжение после рекламы

В Министерстве образования Рязанской области пояснили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к музыкальному сопровождению мероприятий. Такие ограничения могут основываться на локальных актах или федеральных законах, в том числе касающихся приоритета русского языка и защиты традиционных ценностей.

В ведомстве уточнили, что песни для школьных мероприятий должны соответствовать возрастным нормам и не содержать неоднозначных подтекстов.

Родителям посоветовали обратиться к директору или классному руководителю для выяснения точных причин запрета. Также им предложили рассмотреть компромиссные варианты — например, использовать инструментальную версию выбранной композиции без слов.

Популярные материалы

Новости России

Борщева рассказала о личной жизни трагически погибшей звезды КВН

Артистка команды КВН команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, трагически...
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Происшествия

В центре Рязани сильный пожар, площадь Ленина окутана дымом

В Рязани 4 мая наблюдается крупный пожар. Рязанцы сообщают, что вся площадь Ленина окутана густым дымом.
Новости России

Генерал-полковник Петров найден мёртвым  Москве — «МК»

Станислав Петров считался одним из основателей войск химической защиты в СССР. С 1959 года он служил в профильных подразделениях, а позже занимал руководящие посты.
Новости России

Психосоматолог объяснила, почему Пиманов и его жена скрывали общую дочь

Решение телеведущего Алексея Пиманова и его жены Ольги Погодиной...

Темы

Происшествия

Павел Малков сообщил о количестве беспилотников, сбитых в Рязанской области 4 мая

Над Рязанской областью 4 мая в течение дня средствами ПВО сбиты два БПЛА. Об это сообщил губернатор Павел Малков.
Происшествия

4 мая над Рязанской областью в третий раз за сутки сбит БПЛА

По информации ведомства, в период с 15:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников.
Происшествия

В Рязани на проезде Яблочкова горели стройматериалы

4 мая в Рязани было зафиксировано сразу два возгорания. Горели стройматериалы у Дома Мебели на проезде Яблочкова.
Новости кино и ТВ

Любовный треугольник и драма: что ждет героев в новом сезоне «Восьмого участка»

12 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Восьмой участок. Новый сезон» (16+). Главные роли в картине исполняют Юлия Мельникова, Дмитрий Пчела, Александр Константинов, Прохор Дубравин, Вера Сотникова, Владимир Стержаков и другие.
Происшествия

Рязань снова в дыму: второй крупный пожар за день

В Рязани произошел второй крупный пожар за сутки. На этот раз огонь охватил район «Нити» на проезде Яблочкова.
Происшествия

Подробности сильного пожара в Рязани: площадь Ленина в дыму, образовались пробки

Стало известно, что 4 мая в Рязани произошло возгорание в нежилом помещении, расположенном в центре города.
Общество

В Рязани проведут обработку парков и кладбищ от клещей

В мае в Рязани запланированы мероприятия по акарицидной обработке — спецобработке территорий от иксодовых клещей.
Происшествия

В центре Рязани сильный пожар, площадь Ленина окутана дымом

В Рязани 4 мая наблюдается крупный пожар. Рязанцы сообщают, что вся площадь Ленина окутана густым дымом.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье