Происшествия

4 мая над Рязанской областью в третий раз за сутки сбит БПЛА

Анастасия Мериакри
В Рязанской области 4 мая в дневное время был снова сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, в период с 15:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона.

Конкретное количество сбитых беспилотников в Рязанской области не уточняется.

Напомним, в период с 8 часов вечера 3 мая до 7 утра 4 мая над Рязанской областью был сбит беспилотник. С 07:00 до 09:00 4 мая регион вновь попал в сводки.

