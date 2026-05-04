Любовный треугольник и драма: что ждет героев в новом сезоне «Восьмого участка»

12 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Восьмой участок. Новый сезон» (16+). Главные роли в картине исполняют Юлия Мельникова, Дмитрий Пчела, Александр Константинов, Прохор Дубравин, Вера Сотникова, Владимир Стержаков и другие. Режиссер – Виктор Конисевич.

Инна Лосева (Юлия Мельникова), в прошлом нейрохирург, а теперь терапевт поликлиники, счастлива с Аркадием Агеевым (Дмитрий Пчела). Но Аркадий все еще вынужден конкурировать за ее внимание с пациентами, первой любовью Инны – главврачом поликлиники Александром Буйковым (Прохор Дубравин) и новым медицинским чиновником Ильей Васильевым (Александр Константинов). Их свадьба откладывается сначала до конца медицинской проверки, потом до объединения поликлиник и окончательно отменяется после трагического случая. Но причина разрыва кроется глубже: Аркадий сомневается, что Инна действительно хочет иметь с ним семью и ребенка. Он начинает новые отношения, а она узнает, что беременна…

Виктор Конисевич, режиссер: «В новом сезоне история разделяется на два слоя: личная жизнь нашей героини Инны Лосевой в исполнении замечательной Юлии Мельниковой и ее профессиональная деятельность. Это фильм о ее судьбе, о ее любви, о любви к ней. Появляются новые герои в исполнении классных актеров – в основном это мужчины, которые испытывают к Лосевой гамму чувств, попадают под магию ее личности, ее обаяния, пытаются добиться ее расположения. Но она любит Аркадия. И вокруг ее любви с Аркадием все и будет происходить. За этим интересно наблюдать, сюжет хорошо закручен».

Юлия Мельникова, исполнительница роли Инны Лосевой: «Сериал цепляет простой историей, которая очень откликается в людях. Здесь много светлого, доброго, он про людей, про то, что нас окружает, нет каких-то надуманных, притянутых за уши историй. И, наверное, каждый зритель для себя что-то найдет, потому что тут очень много разных линий, много разных персонажей. А моя линия, возможно, подтолкнет зрителей к тому, что мы должны быть более внимательными друг к другу, но в то же время не забывать и о себе, о своем комфорте, своей личной жизни, потому что жизнь так быстро идет, что можно растратиться на всех и остаться одному».

Прохор Дубравин, исполнитель роли Александра Буйкова: «Мой герой – главврач поликлиники, знакомый зрителям с первого сезона. Неоднозначный персонаж. Кому-то он может не понравиться, потому что действительно не всегда совершает положительные поступки. Но во втором сезоне его линия раскрывается в новом свете: он находит в себе, достает из глубин своей души более человечные качества, чем раньше. Очень много самопожертвования в этом сериале, много внимания к другим людям, у всех героев происходят какие-то внутренние трансформации, и они принимают решения, которые им не свойственны. Это сериал о любви, о добре, о самопожертвовании, но к этому приходят разными путями, и это интересно, это не все на поверхности. Это жизненный сериал, и тем он привлекает зрителя».

Дмитрий Пчела, исполнитель роли Аркадия Агеева: «Я играю Аркадия Агеева, цветочного короля, как его называли в первом сезоне. Это хороший, добрый, честный, преданный, искренний, любящий человек. В новом сезоне моего героя ждет серьезный рост: он из мальчишки становится настоящим мужчиной, начинает больше понимать свою любимую и то, чем она занимается. У нее непростая профессия, она постоянно жертвует собой ради других людей. И Аркадий сам пойдет проходить курсы первой медицинской помощи, чтобы тоже быть готовым помочь в любой момент. Их молодую семью с Инной Лосевой, героиней Юлии Мельниковой, ждет много интересного: она подвергнется испытаниям, столкнется со многими разными проблемами».