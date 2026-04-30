Иви и START представили тизеры нетипичного для России сериала «История его служанки»

Онлайн-кинотеатры Иви и START представили тизер-постер и тизер-сцену исторической мелодрамы «История его служанки» (16+) производства Russian Code.

Молодая дворянка Анна Аверина приезжает в дом графа Николая Шереметьева — завидного жениха и человека жестких принципов. Однако ее не интересует его симпатия или богатство, цель внезапного визита — уговорить графа вернуть ее семье проигранное отцом имение. Холодный и принципиальный Николай не намерен идти на уступки незнакомке и предлагает Анне сделку — на год стать служанкой в его доме. Предложение графа кажется молодой дворянке оскорбительным. Но что делать, если на кону честь и благополучие всей семьи?

Продолжение после рекламы

Премьера мелодрамы состоится уже в июне на Иви и START. Новые эпизоды будут выходить параллельно со съемками — в разработке находится 90 серий. Ради такого масштаба команда проекта выстроила нетипичную для российского рынка производственную модель — сериал снимается сразу несколькими режиссерскими и съемочными юнитами (группами). Это позволяет одновременно работать над разными сюжетными линиями и поддерживать непрерывный качественный производственный цикл. Съемки проходят в масштабных декорациях усадеб, построенные в павильонах «Москино», с использованием технологий виртуального продакшена совместно с XOVP.

Матвей Лыков, исполнитель роли графа Николая Шереметьева: «Мой герой, Николай Шереметьев, — аристократ, человек чести и довольно строгих внутренних принципов. Он привык нести ответственность за свои решения и за людей вокруг себя. Внешне он производит впечатление очень собранного и уверенного человека, но за этим стоит непростой жизненный опыт, который сильно на него повлиял. В начале истории мы встречаем его в момент, когда он пытается разобраться в себе и в том, что для него действительно важно. Он привык держать эмоции под контролем, не показывать слабость и действовать скорее разумом, чем чувствами. Поэтому, несмотря на его положение, опыт и уважение окружающих, внутри он во многом остается человеком, которому еще только предстоит понять, что для него значит любовь и как вообще позволить этому чувству войти в его жизнь.

Мне довольно легко понимать своего героя. Я вырос на русской классической литературе, и такие характеры, такие переживания для меня очень знакомы. Воспитание и хорошее образование всегда были для меня своего рода компасом. Мне близка среда, где ценится культура, знания, где люди свободно говорят на нескольких языках. Для меня это и сегодня совершенно естественная часть жизни. И, мне кажется, у нас с ним есть похожее чувство юмора. По крайней мере, мне хочется в это верить. Тем более что сценаристы на славу постарались и наделили моего героя довольно тонким и живым юмором. А вот в чем мы точно разные — это в том, что я, наверное, все-таки легче отношусь к жизни и быстрее позволяю себе проявлять эмоции. Мой герой намного более сдержанный человек».

Милана Бру, исполнительница роли Анны Авериной: «Анна — дворянка, очень умная, образованная и с сильным характером. Но из-за ошибок отца ее семья теряет все, и Анна оказывается в ситуации, где ей приходится работать в доме графа. При этом она совсем не покорная героиня. У нее острый ум, ирония и очень сильное чувство собственного достоинства. Она может спорить, язвить, шутить — и этим часто обезоруживает окружающих. Мне кажется, ее сила именно в том, что она не ломается под обстоятельствами.

С Анной меня роднит внутреннее ощущение свободы. Даже когда обстоятельства складываются не в ее пользу, она все равно остается собой. И мне очень близка ее ирония. Иногда это лучший способ пережить сложные моменты. Но при этом Анна гораздо смелее меня — она иногда говорит вещи очень прямо и совсем не думает о том, как это может прозвучать».

В ролях: Матвей Лыков, Милана Бру, Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Ольга Ломоносова, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко, Михаил Сотников, Вероника Журавлева, Макар Касаткин, Екатерина Хомчук, Владислав Ценев, Алена Хмельницкая, Марина Богатова, Нина Калугина, Наталья Цыганкова, Елена Вожакина, Екатерина Директоренко, Сергей Радченко, Алиса Лозовская, Дмитрий Соломыкин, Виктор Сапелкин, Млада Филиппова, Илья Семенов и другие.

Синопсис: XIX век. В Москву возвращается молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк, появление которого мгновенно привлекает внимание всего высшего света. Матери строят планы, дочери мечтают, а сплетни множатся быстрее приглашений на приемы. Аверины оказываются на грани краха: отец семейства крупно проигрывается в карты и этот долг грозит лишить их имения и будущего. Анна, старшая дочь, неожиданно оказывается перед выбором, к которому ее не готовили ни происхождение, ни воспитание: чтобы спасти семью от окончательного разорения, она становится служанкой в доме графа Шереметьева, которому задолжал отец. Для Николая это всего лишь дело принципа, но упрямая, искренняя и совершенно не похожая на девушек его круга, Анна постепенно занимает мысли графа.