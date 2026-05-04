В Рязани на проезде Яблочкова горели стройматериалы

4 мая в Рязани было зафиксировано сразу два возгорания. Первое, как сообщалось ранее, произошло в нежилом помещении в центре города, из-за чего вся площадь Ленина была окутана густым дымом.

Позже в тот же день в районе «Нити» произошёл ещё один пожар. По данным телеграм-канала «Рязань. Происшествия», горели стройматериалы у Дома Мебели на проезде Яблочкова. Жители района активно делились фотографиями, на которых виден столб чёрного дыма, поднимающийся над городом.

Причины возгорания не сообщаются. Официальная информация не поступала.