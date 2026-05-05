Ко Дню Победы НТВ покажет военные картины о героизме и силе духа

В праздничные выходные телеканал НТВ покажет военный парад на Красной площади, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, телепремьеру фильма «В списках не значился», снятую по одноимённому произведению Бориса Васильева, праздничный концерт «Песни Победы», новый сезон военной драмы «Самогон», премьеру многосерийного фильма «Партизаны», картины «Укрощение “Пантеры”» и «В августе 44-го…», а также все части исторической драмы «Топор» с Андреем Смоляковым. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В преддверии Дня Победы телеканал НТВ покажет военную драму «Укрощение “Пантеры”» с Сергеем Шаталовым в главной роли. Фильм о советских разведчиках, которым поручено пробраться в немецкий тыл, чтобы захватить «языка», владеющего секретами о главном супероружии Гитлера – новом танке «Пантера», зрители увидят 8 мая в 20:00.

9 мая, в День Победы, в 08:30 НТВ покажет первую часть военной картины «Топор». Действие развернётся вокруг бывшего есаула Ивана Родина, который, узнав о начале войны, отправляется на фронт.

Ровно в 10:00 на Красной площади пройдёт грандиозный военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 11:25 в эфир выйдет вторая часть «Топора», события которой перенесут зрителей в 1943 год: главный герой присоединится к разведгруппе Белова и получит важное задание – он должен сообщить командованию о замаскированной противником танковой дивизии в лесу, пока солдаты не попали в ловушку врага. В третьей части – её покажут в 13:10 – Иван Родин и разведгруппа Одинцова, спасая детей из концлагеря, окажутся в школе, которую штурмом начинают брать немцы. Четвёртая часть картины – «Топор. 1945. Кёнигсберг» – расскажет о наступлении Советской Армии в Восточной Пруссии и награбленных фашистами сокровищах. Она выйдет в эфир в 14:45. Заключительная часть франшизы – «Топор. 1945. Июль», которую зрители смогут увидеть в 17:00, поведает о печально известном «Отряде 731». Родина и его отряд отправляют в тыл к японцам, что раздобыть секретные разработки.

В 19:40 зрители НТВ увидят фильм о разведчиках «В августе 44-го…» по роману Владимира Богомолова. В прифронтовой полосе близ города Лида перехвачены радиограммы противника, но расшифровать тексты не удаётся. Это грозит срывом войсковой операции и огромными жертвами. Оперативной группе капитана Павла Алёхина из особого отдела «Смерша» необходимо найти и обезвредить диверсантов. Счёт идёт на часы…

В 21:30 в эфире состоится телевизионная премьера военной драмы «В списках не значился», которая была снята по одноимённому произведению Бориса Васильева. Сюжет фильма перенесёт зрителей в 21 июня 1941 года. Полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант Коля Плужников прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако судьба готовит ему испытание: солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — начинается война. Так Коля Плужников принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Главные роли в картине сыграли народный артист России Владимир Машков и Владислав Миллер.

А в 23:20 на НТВ – праздничный концерт «Песни Победы». В этот день на сцену Государственного Кремлёвского дворца поднимутся известные российские артисты: Александр Маршал, Александр Буйнов, Пелагея, SHAMAN, Татьяна Куртукова, Зара, ХАБИБ, Виктория Дайнеко, NILETTO и многие другие. Они исполнят самые любимые и легендарные композиции в память о великом подвиге советского народа.

На следующий день, 10 мая, в 10:20 НТВ покажет первую часть военной драмы «Самогон» об отваге советских солдат и подвиге снайперов той страшной войны. А днём – в 14:20 – в эфир выйдет продолжение истории – «Самогон. Снайперский шабаш». Собравшись вместе, лучшие снайперы Красной армии, куда входит и главный герой картины Николай Слепков, устраивают немцам «снайперский шабаш». В 20:20 состоится премьера третьей части военной драмы – «Самогон. Капкан на охотников». Декабрь 1943 года. Красная Армия сражается за освобождение северной и восточной Белоруссии. Во время внезапного немецкого контрнаступления Самогон, Рябчиков и их новая напарница Юнаева оказываются в тылу врага и попадают к партизанам. Тем временем старый враг – подполковник Ляйдель – начинает охоту на отряд.

11 мая в 12:00 на НТВ состоится премьера сериала «Партизаны». 1941 год. Главный герой – вор-рецидивист Алексей Лаврентьев – вместе с новыми товарищами по партизанскому отряду противостоит сбежавшему от советской власти после революции фанатичному русскому учёному, от научных открытий которого зависит исход войны.

