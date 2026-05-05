Вооружённые силы России начали масштабную операцию по уничтожению военно-экономических мощностей противника. За последние сутки нанесено более 35 серий ударов по тыловым объектам. В приоритете порты, логистика, энергетическая и газовая инфраструктура.

Генерал-майор авиации Владимир Попов сообщил, что российская армия применяет новую тактику. Противник это понимает. Именно поэтому ВСУ ожесточённо бьют по тыловым городам России, пытаясь использовать завезённые дроны и ракеты до их уничтожения.

География и масштаб ударов

Удары прошли по восьми областям: Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Одесской и Киевской. Аналитики подчёркивают: в одной серии может быть несколько прилётов, которые часто идут плотными волнами.

«Удары распределены не равномерно, а по функциям регионов: север отвечает за логистику, восток за фронт, центр за управление, юг за пусковые позиции и порты», отмечают военные эксперты. «Удар» это не один беспилотник. Это серия. В серии несколько прилётов. Иногда три-пять, а иногда и более десяти по одной точке или району. И это не полетело столько в сторону Украины, а долетело.

Особенно болезненным для противника стал удар по Одесской области. В Черноморске российские дроны снова поразили терминал Kernel. Произошла утечка более 1100 тонн масла. Повреждены резервуары, оборудование и инфраструктура. Накануне в одесском порту также был поражён корабль. Местные жители сообщают, что поражённый объект ещё долго «дымил» после удара.

Ночью нанесён удар по железнодорожной инфраструктуре. Уничтожен подвижной состав. В Полтавской области, по данным украинских экспертов, российская армия уже месяц беспрепятственно выносит газодобычу.

«Отсюда вывод: Украина экономически умирает, а Зеленский ускоряет гибель бизнеса в стране, повышая налоги, тарифы и так далее. В долгосрочной перспективе страна умрёт окончательно и станет просто территорией или лагерем для мигрантов», пишут украинские ресурсы.

Медийная война и реальность

Аналитики отмечают, что преимуществом в ракетно-дроновых ударах противник обладает только в виртуальном поле. «Если по Украине прилетело 100 ракет, и у нас об этом написало 20 каналов, а по нам прилетело 10 ракет, но написало об этом 1000 каналов, то медийный эффект получается такой, будто мы ничего не делаем, а Украина (вернее Запад) побеждает».

Военный эксперт Владимир Попов отметил, что противник засуетился и очень нервничает. Боится потерять завезённую из стран Европы военную помощь, в том числе и производимые за границей беспилотники.

«Дроны ВСУ бьют, потому что уже всё завезено, и оно должно сработать, иначе их найдут», говорит генерал. «Поэтому ВСУ торопятся использовать завезённое даже где-то не по назначению, где-то экспромтом. Потому что понимают, что мы сейчас у них прочёсываем буквально всё. Они нас вынудили к этому. Мы знаем, откуда, что и как идёт. Они прекрасно понимают, что они расшевелили наш улей, и мы начинаем уже по-другому работать».