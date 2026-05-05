Миронов назвал решение рязанского суда по делу взяточника Маркелова насмешкой над законом

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, приговорённый к 13 годам, получил замену срока на принудительные работы всего через пять лет. Сергей Миронов назвал это насмешкой над законом и призвал лишить коррупционеров любых послаблений.

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», резко раскритиковал недавнее судебное решение по делу бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий заявил: подобная практика фактически поощряет взяточников и казнокрадов по всей стране.

Продолжение после рекламы

«Всего пять лет назад Маркелова приговорили к 13 годам колонии. И вот, пожалуйте на свободу, только еще четыре года поработайте в непыльном местечке, а там, глядишь, мы и это наказание смягчим», — возмутился Миронов. Он подчеркнул, что это уже не первый случай, когда фигуранты коррупционных дел избегают реального наказания. Например, некоторые известные взяточники выходили на свободу по условно-досрочному освобождению.

В ситуации с Маркеловым прокуратура обжаловала решение суда. Миронов выразил надежду, что оно не вступит в силу. «Такие решения «вдохновляют» сотни и тысячи других казнокрадов и взяточников. Воруйте, наживайтесь, мы вам даже самый жесткий показательный приговор в итоге смягчим. Это просто насмешка над законом, правосудием и обворованным государством», — заявил парламентарий.

Миронов выступает за радикальные меры. Он требует полной отмены условно-досрочного освобождения, амнистии и условных наказаний для всех, кто был уличён в коррупции. «Никакого УДО, никакого смягчения наказания для взяточников! Коррупционер должен сидеть от звонка до звонка, в пример остальным», — подчеркнул он.

Кроме того, депутат считает необходимым ужесточить меры ответственности. Его партия предлагает приравнять крупные хищения к государственной измене. «Госдуме давно пора поддержать эти превентивные антикоррупционные меры», — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что суд в Рязанской области заменил Леониду Маркелову наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. В 2022 году государство обратило в свою пользу 138 объектов недвижимости и земельных участков, которые принадлежали экс-губернатору и связанным с ним лицам. При этом Маркелов свою вину не признал.