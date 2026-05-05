Сергей Миронов, фото: vk.com/mironov_sergey
Власть и политика

Миронов назвал решение рязанского суда по делу взяточника Маркелова насмешкой над законом

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, приговорённый к 13 годам, получил замену срока на принудительные работы всего через пять лет. Сергей Миронов назвал это насмешкой над законом и призвал лишить коррупционеров любых послаблений.

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», резко раскритиковал недавнее судебное решение по делу бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий заявил: подобная практика фактически поощряет взяточников и казнокрадов по всей стране.

Продолжение после рекламы

«Всего пять лет назад Маркелова приговорили к 13 годам колонии. И вот, пожалуйте на свободу, только еще четыре года поработайте в непыльном местечке, а там, глядишь, мы и это наказание смягчим», — возмутился Миронов. Он подчеркнул, что это уже не первый случай, когда фигуранты коррупционных дел избегают реального наказания. Например, некоторые известные взяточники выходили на свободу по условно-досрочному освобождению.

В ситуации с Маркеловым прокуратура обжаловала решение суда. Миронов выразил надежду, что оно не вступит в силу. «Такие решения «вдохновляют» сотни и тысячи других казнокрадов и взяточников. Воруйте, наживайтесь, мы вам даже самый жесткий показательный приговор в итоге смягчим. Это просто насмешка над законом, правосудием и обворованным государством», — заявил парламентарий.

Миронов выступает за радикальные меры. Он требует полной отмены условно-досрочного освобождения, амнистии и условных наказаний для всех, кто был уличён в коррупции. «Никакого УДО, никакого смягчения наказания для взяточников! Коррупционер должен сидеть от звонка до звонка, в пример остальным», — подчеркнул он.

Кроме того, депутат считает необходимым ужесточить меры ответственности. Его партия предлагает приравнять крупные хищения к государственной измене. «Госдуме давно пора поддержать эти превентивные антикоррупционные меры», — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что суд в Рязанской области заменил Леониду Маркелову наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. В 2022 году государство обратило в свою пользу 138 объектов недвижимости и земельных участков, которые принадлежали экс-губернатору и связанным с ним лицам. При этом Маркелов свою вину не признал.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Военкор Коц объяснил, что произошло в Чебоксарах

В ночь на 5 мая Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара - рой БПЛА + крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО
Происшествия

В центре Рязани сильный пожар, площадь Ленина окутана дымом

В Рязани 4 мая наблюдается крупный пожар. Рязанцы сообщают, что вся площадь Ленина окутана густым дымом.
Новости России

Генерал-полковник Петров найден мёртвым  Москве — «МК»

Станислав Петров считался одним из основателей войск химической защиты в СССР. С 1959 года он служил в профильных подразделениях, а позже занимал руководящие посты.
Политика

Путин объявил перемирие 8–9 мая, Минобороны предупредило Киев об ударе в центр города в случае провокации

Россия объявила перемирие 8–9 мая в честь 81-й годовщины Победы. Но если Киев попытается атаковать Москву в праздничные дни, ответом станет массированный ракетный удар по центру украинской столицы. Гражданским и дипломатам рекомендовано покинуть город.

Темы

Политика

Генерал назвал неожиданную причину массированных ударов ВСУ по тылам РФ

Российская армия перешла к систематическому уничтожению военно-экономической базы противника. За сутки нанесено более 35 серий ударов по восьми областям Украины. Генерал-майор Попов объясняет: противник торопится использовать завезённые дроны, пока их не уничтожили.
Происшествия

Появились видео и фото полыхающего в Рязани автобуса 

Во вторник, 5 мая, в Рязани сгорел рейсовый автобус. Происшествие случилось на площади Димитрова, напротив магазинов и вокзала Рязань-2 около 17:45. 
Новости России

Актриса и фотограф Ксения Добромилова погибла под колёсами байкера

В Москве погибла актриса Ксения Добромилова, снявшаяся в клипе HammAli & Navai "Девочка-война". Её насмерть сбил мотоциклист, который выполнял трюк на заднем колесе прямо на улице. Девушка в этот момент вела съёмку.
Политика

Россия ударила по украинскому газу и «вагону с чем-то интересным»

Ночная атака затронула порты Одессы, железную дорогу и энергосистему Украины
Общество

Минцифры напомнило, где в Рязани есть бесплатный WI-FI 

Рязанцы продолжают жаловаться на отключения мобильного интернета в городе и районах Рязанской области. В ведомстве напомнили, что делается это для безопасности граждан. 
Новости кино и ТВ

Ко Дню Победы НТВ покажет военные картины о героизме и силе духа

НТВ покажет военный парад на Красной площади, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, телепремьеру фильма «В списках не значился», снятую по одноимённому произведению Бориса Васильева, праздничный концерт «Песни Победы», новый сезон военной драмы «Самогон», премьеру многосерийного фильма «Партизаны», картины «Укрощение “Пантеры”» и «В августе 44-го…», а также все части исторической драмы «Топор» с Андреем Смоляковым.
Происшествия

Наркоторговку из Латинской Америки поймали в Рязани

По предварительной информации, девушка поселилась в Рязани около года назад, жила за счет родственников, но недавно решила зарабатывать самостоятельно.
Общество

В Рязани отключили электричество на 17 улицах 

Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье