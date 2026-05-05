Во время отключения мобильного интернета, жители Рязани могут воспользоваться бесплатным публичным WI-FI. Об этом сообщили в региональном Минцифры.
Рязанцы продолжают жаловаться на отключения мобильного интернета в городе и районах Рязанской области. В ведомстве напомнили, что делается это для безопасности граждан.
На сайте министерства также опубликована карта с точками доступа к публичной сети в Рязани инструкция по пользованию.
Как подключиться к общественным точкам Wi-Fi:
Включите на устройстве Wi-Fi.
Выберите доступную сеть.
Для подключения к сети авторизуйтесь по бесплатному звонку или смс.
Информация по точкам Wi-Fi:
Wi-Fi MFC – беспроводные точки доступа, установленные в территориальных отделах МФЦ
Wi-Fi Culture – беспроводные точки доступа в учреждениях культуры (библиотеки, музеи, ДК)
Wi-Fi Sport – беспроводные точки доступа в спортивных учреждениях
Wi-Fi Shop – беспроводные точки доступа в торгово-развлекательных центрах
Wi-Fi Food – беспроводные точки доступа в организациях общественного питания (рестораны, кафе)
Wi-Fi Sber – беспроводные точки доступа в отделениях банка
Wi-Fi VTB – беспроводные точки доступа в отделениях банка