Во время отключения мобильного интернета, жители Рязани могут воспользоваться бесплатным публичным WI-FI. Об этом сообщили в региональном Минцифры.

Рязанцы продолжают жаловаться на отключения мобильного интернета в городе и районах Рязанской области. В ведомстве напомнили, что делается это для безопасности граждан.

«Да, ситуация действительно неудобная, и мы это разделяем. К сожалению, в текущей ситуации такие меры считаются необходимыми для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении Минцифры.

На сайте министерства также опубликована карта с точками доступа к публичной сети в Рязани инструкция по пользованию.

Как подключиться к общественным точкам Wi-Fi:

Включите на устройстве Wi-Fi.

Выберите доступную сеть.

Для подключения к сети авторизуйтесь по бесплатному звонку или смс.

Информация по точкам Wi-Fi:

Wi-Fi MFC – беспроводные точки доступа, установленные в территориальных отделах МФЦ

Wi-Fi Culture – беспроводные точки доступа в учреждениях культуры (библиотеки, музеи, ДК)

Wi-Fi Sport – беспроводные точки доступа в спортивных учреждениях

Wi-Fi Shop – беспроводные точки доступа в торгово-развлекательных центрах

Wi-Fi Food – беспроводные точки доступа в организациях общественного питания (рестораны, кафе)

Wi-Fi Sber – беспроводные точки доступа в отделениях банка

Wi-Fi VTB – беспроводные точки доступа в отделениях банка