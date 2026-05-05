Общество

Минцифры напомнило, где в Рязани есть бесплатный WI-FI 

Алексей Самохин
Во время отключения мобильного интернета, жители Рязани могут воспользоваться бесплатным публичным WI-FI. Об этом сообщили в региональном Минцифры. 

Рязанцы продолжают жаловаться на отключения мобильного интернета в городе и районах Рязанской области. В ведомстве напомнили, что делается это для безопасности граждан. 

«Да, ситуация действительно неудобная, и мы это разделяем. К сожалению, в текущей ситуации такие меры считаются необходимыми для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении Минцифры. 

На сайте министерства также опубликована карта с точками доступа к публичной сети в Рязани инструкция по пользованию. 

Как подключиться к общественным точкам Wi-Fi: 

Включите на устройстве Wi-Fi. 

Выберите доступную сеть. 

Для подключения к сети авторизуйтесь по бесплатному звонку или смс.

Информация по точкам Wi-Fi:  

Wi-Fi MFC – беспроводные точки доступа, установленные в территориальных отделах МФЦ 

Wi-Fi Culture – беспроводные точки доступа в учреждениях культуры (библиотеки, музеи, ДК) 

Wi-Fi Sport – беспроводные точки доступа в спортивных учреждениях 

Wi-Fi Shop – беспроводные точки доступа в торгово-развлекательных центрах 

Wi-Fi Food – беспроводные точки доступа в организациях общественного питания (рестораны, кафе) 

Wi-Fi Sber – беспроводные точки доступа в отделениях банка 

Wi-Fi VTB – беспроводные точки доступа в отделениях банка

