В Касимове мошенники рассылают фальшивые афиши 9 Мая

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяются ложные сообщения о проведении праздничных мероприятий в Касимове, посвящённых Дню Победы. Злоумышленники публикуют фейковые афиши, в которых анонсируют парад, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют, а также предлагают перейти по ссылке для «регистрации» или получения подробной информации. Об этом жителей предупредил глава округа Иван Бахилов.

«Не переходите по ссылкам! Это типичная схема мошенников: фишинг, кража данных или вирусы», — призывает Иван Бахилов.

В этом году в Касимове не будет: парада военной техники, шествия «Бессмертного полка», праздничного салюта. Решение принято в рамках мер безопасности. Официальная афиша всех праздничных мероприятий будет опубликована только на официальных страницах и сайте администрации города.

Продолжение после рекламы

Ориентируйтесь только на официальные источники. Не доверяйте рассылкам в мессенджерах и сообщениям от незнакомых пользователей.