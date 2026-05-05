В Рязанской области выпустят учебник по краеведению в 2027 году

В 2027 году в Рязанской области появится собственный учебник по краеведению. Об этом официально сообщило министерство образования региона в ответ на вопрос пользователя в группе ВКонтакте.

Над созданием учебника трудится авторский коллектив, в который вошли ведущие историки, краеведы и педагоги Рязанской области. Это позволит сделать материал максимально достоверным, интересным и адаптированным для школьников.

Продолжение после рекламы

В министерстве также рассказали, что в апреле 2026 года в школах региона был введён курс «История родного края» для учеников 5–7 классов. Уже со следующего учебного года программа будет расширена и охватит 8–9 классы. Пока для обучения используется специальное тематическое пособие, а полноценный учебник поступит в школы в 2027 году.