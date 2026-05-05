В Рязани украшают город к 9 Мая

В Рязани активно готовятся к празднованию Дня Победы. Городские службы приводят в порядок памятные места и мемориалы, высаживают цветы и создают торжественную атмосферу на главных улицах и площадях.

Вчера специалисты установили яркие флаговые конструкции на площади Победы, площади Ленина, Театральной площади и вдоль Первомайского проспекта. Также праздничное оформление появилось на бульваре Победы, Лыбедском бульваре, Скорбященском мемориальном комплексе, Гвардейском сквере и в парке Советско-Польского братства по оружию.

Основные цвета оформления — красный и белый. Эти цвета символизируют Победу и мир, подчёркивая значимость предстоящего праздника.