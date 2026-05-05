Фото: администрация Рязани
Транспорт и дороги

В Рязани отменили ночное перекрытие моста через Трубеж

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани отменили ранее запланированные работы по техническому обслуживанию моста через реку Трубеж. Перекрытие движения, которое должно было пройти с 23:00 5 мая до 05:00 6 мая 2026 года, проводиться не будет. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Ведомство уточняет, что весь необходимый объём работ был выполнен в первый день перекрытия, поэтому дополнительное ночное ограничение вводить не потребовалось.

Продолжение после рекламы

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Дополнительных ограничений движения на данном участке не ожидается.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Военкор Коц объяснил, что произошло в Чебоксарах

В ночь на 5 мая Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара - рой БПЛА + крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО
Происшествия

В центре Рязани сильный пожар, площадь Ленина окутана дымом

В Рязани 4 мая наблюдается крупный пожар. Рязанцы сообщают, что вся площадь Ленина окутана густым дымом.
Новости России

Генерал-полковник Петров найден мёртвым  Москве — «МК»

Станислав Петров считался одним из основателей войск химической защиты в СССР. С 1959 года он служил в профильных подразделениях, а позже занимал руководящие посты.
Политика

Путин объявил перемирие 8–9 мая, Минобороны предупредило Киев об ударе в центр города в случае провокации

Россия объявила перемирие 8–9 мая в честь 81-й годовщины Победы. Но если Киев попытается атаковать Москву в праздничные дни, ответом станет массированный ракетный удар по центру украинской столицы. Гражданским и дипломатам рекомендовано покинуть город.

Темы

Происшествия

В районе вокзала Рязань-2 загорелся автобус

По словам водителя, в автобусе установлена газовая система. На данный момент пламя не удалось потушить до конца.
Транспорт и дороги

В Рязани обновляют дорожную разметку

В Рязани стартовали масштабные работы по обновлению дорожной разметки. Дорожники используют горячий и холодный пластик.
Новости Касимова

В Елатьме произошёл крупный обвал грунта рядом с жилым домом, жители просят о помощи

В посёлке Елатьма разворачивается настоящая драма. По адресу: улица Янина, 15а, обрушается усадебный участок. Каждый день пропасть становится всё ближе к жилому дому.
Транспорт и дороги

В Рязани ведётся ямочный ремонт дорог на семи улицах

В Рязани активно ведутся работы по ямочному ремонту дорог. На участках с наиболее сильными повреждениями дорожники применяют метод восстановления «картами».
Культура и события

Опубликована полная афиша мероприятий к Дню Победы в Рязани

Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне охватит все ключевые площадки Рязани. В городе пройдёт более 40 мероприятий — трогательных, искренних, объединяющих поколения.
Погода

В Рязанской области 6 мая будет до +29°С тепла

В Рязанской области 6 мая ожидается небольшая облачность, а осадков не предвидится. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
Новости России

Россия применит «Орешник» для удара по Киеву в случае срыва Дня Победы

В случае попыток сорвать празднование Дня Победы в России, Вооружённые силы РФ готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева.
Интересное

Гороскоп на 5 мая: кому звезды помогут сделать рывок, а кому лучше затаиться

Планеты выстраиваются в уникальные конфигурации, влияя на нашу энергию, отношения и решения. Узнайте, какой совет дают звезды именно вам — в любви, здоровье, карьере и финансах.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье