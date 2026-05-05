В Рязани отменили ночное перекрытие моста через Трубеж

В Рязани отменили ранее запланированные работы по техническому обслуживанию моста через реку Трубеж. Перекрытие движения, которое должно было пройти с 23:00 5 мая до 05:00 6 мая 2026 года, проводиться не будет. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Ведомство уточняет, что весь необходимый объём работ был выполнен в первый день перекрытия, поэтому дополнительное ночное ограничение вводить не потребовалось.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Дополнительных ограничений движения на данном участке не ожидается.