Опубликована полная афиша мероприятий к Дню Победы в Рязани

Анастасия Мериакри
Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне охватит все ключевые площадки Рязани. В городе пройдёт более 40 мероприятий — трогательных, искренних, объединяющих поколения.

9 Мая горожан ждут музыкальные спектакли, фестивали, концерты и уже полюбившаяся многим акция «Вальс Победы». В сквере у Кремлёвского вала развернутся народные гуляния, а вечером рязанцы смогут встретить курсантов военно-десантного училища, которые вернутся с главного парада в Москве.

6 мая

  • 11:00 — Рязанский областной ТЮЗ, литературно-музыкальный проект «Ради веры, любви и добра!» (вход по билетам).
  • 14:00 — Мемориальный парк, легкоатлетическая эстафета, посвящённая 81-летию Победы.
  • 14:00 — Сквер им. А.В. Александрова, праздничная концертная программа «О Родине, о мужестве, о славе».
  • 19:00 — Муниципальный культурный центр, музыкальный спектакль «Теркин…» (вход по билетам).
  • 19:00 — Рязанская областная филармония, проект «Победа в каждом из нас» (вход по билетам).

7 мая

  • 11:00 — Рязанский областной ТЮЗ, литературно-музыкальный проект «Ради веры, любви и добра!» (вход по билетам).

8 мая

  • 16:00 — Гвардейский сквер, торжественное мероприятие «Гвардия. Всегда Победа!».
  • 17:00 — ЦПКиО, праздничный концерт «Победный май!» на площади перед Зелёным театром.
  • 18:00 — Дворец культуры «Приокский», праздничный концерт «Поём песни Победы» (вход свободный).

9 мая

  • 11:00 — Солотча, торжественное мероприятие у памятника павшим воинам-солотчанам.
  • 12:00 — Рязанский областной ТЮЗ, литературно-музыкальный проект «Ради веры, любви и добра!» (вход по билетам).
  • С 11:00 до 19:00 — Сквер Кремлёвского вала, народные гуляния «Парк Победы».
  • С 12:00 до 15:00 — Лыбедский бульвар, проект «Дорогами Победы».
  • 12:00 — Рязанский театр кукол, музыкальный спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя» (вход по билетам).
  • С 14:00 до 17:00 — Лесопарк, фестиваль «Майские огни Победы».
  • 16:00 — Рязанский музыкальный театр, концертная программа «Память, ставшая песней» (вход по билетам).
  • 17:00 — Рязанская областная филармония, концерт-спектакль «И песню свою, отправляя в полёт, — помните!» (вход по билетам).
  • С 18:00 до 19:00 — Площадь Победы, встреча батальона курсантов РВВДКУ по возвращении с парада в Москве.

Акция «Вальс Победы»

9 мая с 12:00 до 13:00 основные площадки акции — площадь перед Муниципальным культурным центром, сквер «Октябрь», Лыбедский бульвар.

В 16:00 — на площади перед Рязанской областной филармонией.

День Победы в Рязани станет настоящим праздником памяти, единства и гордости за подвиг предков. Присоединяйтесь к мероприятиям и поддержите традиции!

Возрастное ограничение 0+.

