В Рязани обновляют дорожную разметку

В Рязани стартовали масштабные работы по обновлению дорожной разметки. Об этом сообщает администрация города.

Дорожники используют горячий и холодный пластик. Такой способ нанесения разметки считается более надёжным, чем обычная краска: линии дольше держатся, не стираются под колёсами транспорта и лучше видны в любую погоду.

Продолжение после рекламы

Работы начались с центральных улиц города, где наблюдается самое интенсивное движение и большой поток общественного транспорта. В первую очередь обновляют разметку на Первомайском проспекте, улицах Соборная и Ленина. После этого бригады перейдут на другие участки дорожной сети.

Всего в планах городских служб обновить разметку на 47 улицах Рязани.