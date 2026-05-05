В Рязани активно ведутся работы по ямочному ремонту дорог. На участках с наиболее сильными повреждениями дорожники применяют метод восстановления «картами».

В настоящее время ремонтные бригады работают на улицах Зубковой и Княжье Поле. В ближайшее время список адресов расширится: ямочный ремонт начнётся на Первомайском проспекте, а также на улицах Горького, Татарской, Спортивной и Осипенко.

Дорожные службы Рязани призывают автомобилистов быть внимательными в местах проведения работ и соблюдать скоростной режим.