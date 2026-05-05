В посёлке Елатьма Касимовского округа разворачивается настоящая драма. По адресу: улица Янина, 15а, обрушается усадебный участок. Каждый день пропасть становится всё ближе к жилому дому, и сейчас до него осталось всего 10 метров. Об этом сообщается в соцсетях.

Жители в панике: местная администрация оказалась бессильна, а угроза жизни и имуществу растёт с каждым часом. Люди боятся, что катастрофа может произойти в любой момент.

«Местная администрация в Елатьме помочь не смогла. Теперь вся надежда только на вас, уважаемая администрация Касимова! Мы просим вас срочно вмешаться и помочь остановить разрушение» — обращаются к властям жители. Продолжение после рекламы

Сейчас судьба дома и безопасность людей зависят только от срочных мер и помощи со стороны.