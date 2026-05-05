Мать незаконно лишила наследства 17-летнюю дочь участника СВО в Рязанской области

В прокуратуру Рязанской области обратилась 17-летняя дочь погибшего участника специальной военной операции. Девушка сообщила, что её права были нарушены: мать, действуя не в её интересах, лишила её наследства — денежных средств, оставшихся на счетах отца.

У погибшего на иждивении находились четверо детей. После его гибели положенные выплаты были включены в состав наследства. Однако мать девушки сообщила нотариусу, что дочь отказывается от своей доли, хотя соответствующего разрешения от органов социальной защиты не получала. В результате средства были распределены только между тремя несовершеннолетними детьми.

Поскольку действия матери противоречили интересам несовершеннолетней, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием:признать свидетельство о наследстве недействительным, включить 17-летнюю дочь в состав наследников, взыскать компенсацию морального вреда.

В результате прокурорского вмешательства нотариус аннулировал незаконное свидетельство и выдал новое, где заявительница включена в число наследников. Ей также выплачена компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.