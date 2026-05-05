В Рязани к 9 Мая приводят в порядок мемориальные комплексы и кладбища

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Рязани активно ведутся работы по благоустройству городских мемориальных комплексов. Сотрудники МУП «Ритуал» и подрядные организации приводят в порядок территории, чтобы достойно встретить День Победы.

Основные работы: опиловка и побелка деревьев и кустарников, уборка дорожек и газонов, вывоз мусора, мытьё гранитных поверхностей памятников.

Продолжение после рекламы

Особое внимание уделяется Скорбященскому мемориальному комплексу. На территории Скорбященского мемориального комплекса, включая Ленинградское кладбище, выполняются следующие работы: покраска бордюров и парапетов, реставрация и очистка памятных плит, приведение в порядок цветников и зелёных насаждений.

Все мероприятия направлены на создание ухоженного и торжественного вида мест памяти, где рязанцы смогут отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.