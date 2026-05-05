Стали известны самые популярные и редкие имена, которые родители выбирали для своих малышей, родившихся в апреле 2026 года в Рязанской области. Статистика, которую публикует рязанский ЗАГС, показывает, что классика по-прежнему в моде, но встречаются и очень необычные варианты.
Самые популярные имена
Лидерами рейтинга стали имена, которые не выходят из моды уже много лет.
Для девочек:
- Варвара — 8 девочек.
- Мария — 7 девочек.
- София — 6 девочек.
- Виктория — 5 девочек.
- Ульяна — 4 девочки.
Для мальчиков:
- Михаил — 9 мальчиков.
- Александр — 7 мальчиков.
- Артём — 6 мальчиков.
- Арсений и Матвей — по 5 мальчиков.
Самые редкие и необычные имена
Среди новорожденных были и те, кто получил по-настоящему уникальные и редкие имена.
Для девочек: Габриэлла, Павла, Раиса, Ясения, Василина.
Для мальчиков: Демид, Добрыня, Кузьма.