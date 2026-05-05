Стали известны самые популярные и редкие имена, которые родители выбирали для своих малышей, родившихся в апреле 2026 года в Рязанской области. Статистика, которую публикует рязанский ЗАГС, показывает, что классика по-прежнему в моде, но встречаются и очень необычные варианты.

Самые популярные имена

Лидерами рейтинга стали имена, которые не выходят из моды уже много лет.

Продолжение после рекламы

Для девочек:

Варвара — 8 девочек.

— 8 девочек. Мария — 7 девочек.

— 7 девочек. София — 6 девочек.

— 6 девочек. Виктория — 5 девочек.

— 5 девочек. Ульяна — 4 девочки.

Для мальчиков:

Михаил — 9 мальчиков.

— 9 мальчиков. Александр — 7 мальчиков.

— 7 мальчиков. Артём — 6 мальчиков.

— 6 мальчиков. Арсений и Матвей — по 5 мальчиков.

Самые редкие и необычные имена

Среди новорожденных были и те, кто получил по-настоящему уникальные и редкие имена.

Для девочек: Габриэлла, Павла, Раиса, Ясения, Василина.

Для мальчиков: Демид, Добрыня, Кузьма.