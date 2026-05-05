В Рязани определили место для эвакуированных электросамокатов

Администрация Рязани утвердила новый порядок борьбы с хаотичной парковкой средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь электросамокаты и велосипеды, оставленные вне специально оборудованных мест, будут эвакуироваться.

Единственным официальным местом для временного хранения «брошенного» транспорта определена территория МКУ «Техобеспечение» по адресу: улица Бирюзова, напротив домов № 12 и 13.

Продолжение после рекламы

Нововведение в первую очередь направлено против кикшеринговых компаний — операторов проката электросамокатов. Их имущество, доступное для аренды через мобильные приложения, чаще всего создаёт заторы на тротуарах и перекрывает проезды.

Утверждённый порядок также регламентирует механизм расчёта стоимости расходов на перемещение и хранение эвакуированного транспорта. Эти суммы будут взыскиваться с владельца СИМ.