У сотрудника МГУ выявили корь, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование

В МГУ имени М. В. Ломоносова зарегистрирован случай кори. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает РИА Новости.

Случай заболевания был зафиксирован 4 мая 2026 года у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики. Сразу после получения информации специалисты ведомства приступили к работе.

В настоящее время определён круг контактных лиц, со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа.

Корь — это высококонтагиозное (очень заразное) вирусное заболевание. Роспотребнадзор напоминает о важности своевременной вакцинации для предотвращения распространения инфекции.