В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве. Девушка стояла на проезжей части, ее на большой скорости сбил мотоциклист.

По словам очевидцев трагедии, Добромилова заранее сообщила байкерам координаты сегодняшней съемки и обещала «стрелять в обе стороны», то есть стоять на островке безопасности и снимать на обеих сторонах улицы. Судя по видео с места ДТП, для съемок она вышла на середину дороги, где ее на скорости сбил мотоциклист, которого она, по-видимому, в этот момент держала в кадре. Сообщается, что парень не справился с управлением.

Продолжение после рекламы

По данным Mash, прибывшие врачи диагностировали у девушки множественные переломы, попытались реанимировать ее на месте, но безуспешно. Расследование причин и обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Москвы.

Ксении Добромиловой было 34 года. Помимо фото, она известна съемками в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». В соцсетях она утверждала, что ради эффектного кадра нередко буквально рискует жизнью.

«Во вторник прогнозируются жаркие погоды, а это значит, что ждет пора новых фотографий», — написала она.

О сбившем ее мотоциклисте известно, что его зовут Максим З., ему 32 года. После столкновения с Ксенией его мотоцикл вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате аварии мужчина получил ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа. Госпитализация не понадобилась.

Сам исполнитель песни «Девочка-война» Navai практически в то же время попал в ДТП на Зубовском бульваре в Москве. Он снес светофор на своем черном Ferrari без номеров, спорткар вылетел на тротуар, машина получила повреждения. Рэпер и пассажир, находившийся с ним в автомобиле, не пострадали.