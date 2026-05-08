Рязанцам пообещали грозы и шквалистый ветер 

Погода в Рязанской области резко испортится уже в ближайшие час-два. Синоптики предупреждают о приближении грозового фронта с дождями и усилением ветра. Жителям региона стоит быть готовыми к капризам природы.

Главная опасность — шквалистый западный ветер. Порывы достигнут 13–18 метров в секунду. На такой скорости ветер способен ломать ветки деревьев, срывать легкие конструкции и затруднять движение на дорогах.

Гроза придет вместе с ливнями. В отдельных районах не исключен град. Особенно внимательными следует быть автомобилистам и тем, кто планирует находиться на открытой местности. Непогода продлится до конца суток 8 мая, так что вечерние планы лучше скорректировать с учетом метеоусловий.