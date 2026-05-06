Гидрометцентр предупредил рязанцев о грозах и шквалах 6 мая

Рязанцам стоит приготовиться к капризам погоды. Гидрометцентр предупреждает: уже в ближайший час регион накроет порывистый юго-западный ветер до 17 м/с, местами пройдут грозы. Непогода продержится до конца дня 6 мая.

Синоптики Гидрометцентра выпустили штормовое предупреждение для жителей Рязанской области. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МЧС России.

Продолжение после рекламы

В ближайшие часы, с сохранением до конца суток 6 мая, регион ожидает резкое усиление юго-западного ветра. Порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Местами пройдут грозы.

Сильный ветер может повредить слабо закреплённые конструкции, рекламные щиты, ветки деревьев. Водителям рекомендуется быть осторожнее на дороге, а пешеходам — избегать нахождения вблизи высоких объектов и старых деревьев.