Мужчина избил до реанимации нового знакомого бывшей жены в Рязанской области

Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в жестоком избиении мужчины на улице села Рачатники Михайловского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратилась жительница села и сообщила, что нетрезвый бывший муж избил ее знакомого. У потерпевшего разбита голова и он почти не подает признаков жизни.

Продолжение после рекламы

На место немедленно выехали экипаж скорой помощи и полицейские. Выяснилось, что 35-летний житель Тульской области получил серьезные травмы головы, его отвезли в реанимацию. Оказалось, что к причинению тяжкого вреда здоровью человека причастен 35-летний житель села Рачатники.

Полицейские опросили местных жителей и узнали, что после конфликта мужчина уехал на своем автомобиле. Оперативники уголовного розыска выяснили адрес знакомых и родственников беглеца и начали проверку. Вскоре злоумышленника разыскали в соседнем селе. Мужчину задержали.

По предварительной информации, пару лет назад житель села Рачатники начал злоупотреблять спиртным. Из-за этого у него начались ссоры с супругой и брак распался. После развода мужчина остался жить в доме. Они стали с бывшей женой соседями, процесс раздела жилья только начался. Недавно женщина с помощью сети Интернет познакомилась с жителем Тульской области. Он несколько раз приезжал в гости и бывший муж узнал о новых отношениях соседки. В тот вечер 35-летний житель села Рачатники в своем комнате употребил алкогольные напитки и увидел, что к дому подъехал мужчина, а бывшая супруга вышла его встречать. Нетрезвый мужчина приревновал соседку к незнакомцу, он вышел на улицу и устроил скандал, который быстро перерос в потасовку. Женщина от страха убежала к приятелям в дом неподалеку. Вооружившись большим гаечным ключом, злоумышленник разбил мужчине голову. Когда приезжий упал без движения, сельчанин собрал в сумку вещи, сел в свою машину и уехал в соседнее село, где пытался скрыться у знакомого, но ему это не удалось.

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.