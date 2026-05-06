Виталий Милонов, кадр из видео
Политика

Милонов готов ввести закон, запрещающий запрещать иностранную музыку

Алексей Самохин
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает недопустимым запрещать в школах иностранную музыку. В ближайшее время он готов внести соответствующий законопроект. Об этом политик заявил в своём канале. 

«Не могу поверить, что некоторые школы запрещают своим выпускникам танцевать на выпускных вечерах под хиты заграничной эстрады из-за странного толкования закона о защите родного языка, — написал Милонов. 

— Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства.

Совместно с коллегами по «Единой России» я намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в законодательство, чтобы подобных нелепых казусов в нашей стране не возникало!». 

Напомним, ранее из сообщения в соцсетях стало известно, что в одной из школ Рязанской области детям запретили танцевать на Последнем звонке под иностранную композицию. При этом они репетировали танец полгода. 

В Министерстве образования Рязанской области пояснили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к музыкальному сопровождению мероприятий. Такие ограничения могут основываться на локальных актах или федеральных законах, в том числе касающихся приоритета русского языка и защиты традиционных ценностей.

Сегодня Минобр Рязанской области официально сообщил, что никаких запретов не вводилось. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности, говорится в сообщении. 

