Фото: прокуратура Москвы
Новости России

До 5 лет колонии грозит водителю байка, сбившему Ксению Добромилову

Алексей Самохин
До 5 лет колонии грозит водителю байка, который насмерть сбил в центре Москвы фотографа и актрису Ксению Добромилову. Об этом пишет SHOT.

По данным СМИ, на мужчину завели уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, мотоциклиста задержали. 

Смертельное ДТП случилось на Большой Дорогомиловской улице 5 мая. Добромилова снимала байкеров, в том числе проезд Максима З. на одном колесе. Он влетел в фотографа и видеографа, после чего сам вылетел с байка и пролетел ещё порядка 50–100 метров. Девушку пытались реанимировать, но в итоге она скончалась. 

Водитель байка от госпитализации отказался на месте, его задержали.

