Экоактивисты Рязани выехали в ЦПКиО и проверили ход благоустройства

Алексей Самохин
Рабочая группа регионального Общественного экологического совета провела выездную проверку в Центральном парке культуры и отдыха Рязани. Вместе с представителем городской администрации Марией Гермони эксперты осмотрели территорию, где идет масштабное благоустройство. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области. 

Главная тема визита касалась вопросов санитарной прочистки. Жители беспокоились из-за вырубки деревьев. Члены совета разобрались: удаляют только поросль, сухостой и больные экземпляры. Перед спилом каждое дерево обследовали. Получили официальное разрешение. Это необходимо для сохранения экосистемы парка и предотвращения распространения болезней.

Директор филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» Галина Кононова подчеркнула: санитарные прочистки в парке давно не проводились, накопилось много аварийных деревьев. При этом у здоровых насаждений защищена нижняя часть ствола, чтобы техника случайно не повредила. Оставлено достаточное количество зелени для сохранения декоративных свойств и обеспечения безопасности посетителей.

Что изменится в парке

Проект включает целый комплекс мероприятий. Создается уникальное детское игровое пространство площадью 1800 квадратных метров. Все оборудование выполнят из природных и экологичных материалов, выдержат в единой концепции. Установят скамейки, светодиодные фонари, декоративную подсветку деревьев. Озеленят территорию, обустроят парковочные места вдоль улицы Братиславской.

Обновленный ЦПКиО станет важной точкой Большого пешеходного маршрута. Этот проект создается в Рязани по поручению губернатора Павла Малкова.

Общественный контроль продолжится

Председатель Рязанской общественной организации «Регион для жизни» Дарья Клевцова отметила важность таких выездов. Они позволяют своевременно обеспечить открытое взаимодействие с жителями по возникающим вопросам. Впервые эксперты работают непосредственно на площадке, задают вопросы по поводу сохранности насаждений, обустройства детской зоны. Контрольные выезды будут проходить раз в две-три недели.

Председатель Совета Региональной Общественной организации «Экологический Рязанский Альянс» Евгений Рыбаков прокомментировал итоги: встречи нужны для получения ответов на важные вопросы. За парками надо ухаживать, обновлять насаждения. Все должно быть для людей. Если в Рязани появится общественное пространство современного уровня, это здорово.

Участники рабочей группы обсудили дальнейшие этапы благоустройства. Выделили ряд тем для обсуждения на очередном заседании Экосовета, которое запланировано в июне.

Решение о создании рабочей группы по эконадзору за ходом благоустройства ЦПКиО было принято на первом заседании Общественного экологического совета, которое состоялось в апреле 2026 года. В ее состав вошли члены Экосовета и эксперты, в том числе председатель Рязанской региональной общественной организации «Регион для жизни» Дарья Клевцова, ландшафтный дизайнер, эксперт Рязанской региональной общественной организации «Регион для жизни» Ирсон Лазарева, председатель Совета Региональной Общественной организации «Экологический Рязанский Альянс» Евгений Рыбаков, директор филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» Галина Кононова, депутат Рязанской городской Думы Максим Стрельцов, член правления Рязанской региональной общественной организации «Регион для жизни» Максим Казанцев.

