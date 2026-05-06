Происшествия

Экс-работницу почты в Рязанской области обвиняют в присвоении денег на соцвыплаты

Алексей Самохин
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней местной жительницы, в 2025 году занимавшей должность начальника одного из отделений почтовой связи Шиловского района. Женщине инкриминируется присвоение вверенных денежных средств, а также совершение преступления в сфере информационной безопасности с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В рамках расследования установлено, что с 8 июля по 27 августа 2025 года начальник ОПС присваивала часть вверенных ей наличных денежных средств, которые предназначались для социальных и единовременных выплат различным категориям населения. С целью сокрытия фактов хищения денег она вносила в ведомственную информационную систему недостоверные сведения.

Согласно материалам дела, в общей сложности женщина присвоила из кассы организации 463 729 рублей. Деньги она потратила на выплату долга и на личные нужды.     

Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области и МО МВД России «Шиловский».

Бывшему руководителю ОПС предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение» и ч. 4 ст. 274.1 «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

