Два пожара произошли в Рязани 5 мая 

Во вторник, 5 мая, в Рязани произошло два пожара. Об этом сообщается в сводке ГУ МЧС России по Рязанской области.

В 10:44 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. Точный адрес в МЧС не назвали. В тушении участвовали 12 человек, 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

В 17:48 поступило сообщение о загорании автобуса в районе вокзала Рязань-2. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара — 16 квадратных метров.