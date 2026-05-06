В Старожиловском округе ввели карантин по бешенству 

Карантин по бешенству животных установлен в Старожиловском округе. Постановление подписал вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
Ограничительные мероприятия установлены на личное подворье, расположенное по адресу: д. 15, д. Городецкое муниципального образования; на территорию д. Городецкое.
В течение 60 дней в эпизоотическом очаге запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных. Также нельзя проводить ярмарки и продажу животных.
Ветеринары должны провести предписанные в таких случаях мероприятия.