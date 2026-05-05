Самолёты-разведчики НАТО кружат у российских границ, собирая данные для ракетных ударов. Казалось бы, очевидное решение — сбить. Но Россия этого не делает. Причина — международное право, которое защищает полёты в нейтральном небе и разрешает силу только при прямом нападении. Об этом пишет «Военная хроника».

Вопрос звучит провокационно, но логично. НАТО регулярно отправляет разведывательные борты к границам России. Они собирают данные. Передают координаты. Фактически участвуют в подготовке ударов. Почему их не сбивают?

Ответ кроется в международном праве. Нейтральное воздушное пространство обладает особым статусом. Любое государство имеет право использовать это пространство для своих воздушных судов. Свобода полётов гарантирована международными соглашениями. Применить силу можно лишь в одном случае — если произошло вооружённое нападение. Об этом говорит Статья 51 Устава ООН, которая закрепляет право на самооборону.

Но вот парадокс. Нападение происходит. Только не напрямую. Удары по территории России наносятся украинскими войсками, но данные для них собирают натовские самолёты-разведчики. Формально никто не стреляет из борта НАТО. Фактически без их работы многие атаки были бы невозможны.

Разведка — это агрессия или нет

Россия может расценить разведывательные полёты как соучастие в агрессии. Можно назвать их непосредственной угрозой. Но классическое международное право этого не признаёт. Разведка в нейтральном небе не считается нападением. А значит, не даёт права уничтожить самолёт.

Пока формально соблюдаются правила, ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Пятый год специальной военной операции. Удары по тыловым объектам внутри РФ. Казалось бы, это должно снять любые запреты на жёсткие превентивные меры. Но выстрелов нет.

Альтернативные методы воздействия

Вместо ракет можно использовать другие инструменты. Радиоэлектронная борьба. Опасное маневрирование. Создание мощного воздушного потока. Яркий пример — инцидент с американским дроном MQ-9 Reaper в Чёрном море. Российский истребитель пролетел рядом, создал турбулентность, дрон потерял управление и упал в воду.

На первый взгляд это рациональное решение. Миссия сорвана. Открытой войны нет. Но есть нюанс. Делать это нужно регулярно. Показательно. Иначе эффект теряется. Такая тактика повышает риск столкновения двух военных бортов. Но иного военно-технического способа помешать сбору разведданных на данный момент не существует.

Остаётся главный вопрос. Стоит ли опираться на международное право, когда остальные на него давно наплевали? Запад годами нарушает собственные принципы. Игнорирует суверенитет. Вводит односторонние санкции. Поставляет оружие в зону конфликта. При этом требует от России строгого соблюдения норм.

Юридическая логика понятна. Сбить натовский борт в нейтральном небе — значит дать повод обвинить Россию в агрессии. Предоставить формальное основание для эскалации. Но с другой стороны, соблюдение правил в одностороннем порядке выглядит как слабость.

«Военная хроника» поднимает важный вопрос. Технически Россия может противодействовать разведке НАТО. Юридически — рискованно. Политически — спорно. Пока ситуация остаётся на грани. Без выстрелов, но с постоянным напряжением.