Фото: vk.ru/minzdravro
Медицина

В Рязани спасли 28-летнего мужчину с редкой аномалией сердца

Алексей Самохин
Молодой житель Рязани всю жизнь жил с бомбой замедленного действия внутри груди. Врожденная аномалия сердца превращала каждый день в лотерею. Внезапные приступы аритмии накрывали без предупреждения. Пульс взлетал до 180 ударов в минуту. Сердце билось так, будто пыталось вырваться наружу. Головокружение, тяжесть в груди. А впереди, с возрастом, маячила совсем мрачная перспектива, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Причина кроется в устройстве сердца пациента. У него с рождения существовал дополнительный путь для электрических импульсов между предсердиями и желудочками. Этот аномальный канал позволял сигналам идти в обход нормального маршрута через атриовентрикулярный узел. Результат: хаотичные сбои ритма, которые могли закончиться трагически.

Заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца Рязанского кардиодиспансера Владислав Поваров объясняет: врачи уже проводили радиочастотную аблацию при подобных патологиях. Но раньше дополнительные пути располагались в правом отделе сердца. А здесь аномалия оказалась слева.

Это совершенно другой уровень сложности. Таких пациентов всего 3-5% от общего числа. Левые отделы требуют иного подхода, более высокой квалификации, большей осторожности. Риски выше. Владение методом должно быть безупречным.

Команду рязанских специалистов поддерживал куратор из столичного НМИЦ высоких медицинских технологий, Григорий Громыко. Вмешательство провели с помощью современной навигационной системы картирования. Технология позволяет быстро построить трехмерную модель сердечной камеры и точно определить, где именно проходит аномальный путь.

Операция удалась. Через три дня после процедуры молодой человек уехал домой. Аритмия побеждена. Качество жизни 28-летнего пациента кардинально изменится.

До этого жителей Рязанской области с таким диагнозом отправляли в федеральные клиники. Теперь сложнейшие вмешательства доступны на месте. Навигационное оборудование приобрели по программе развития здравоохранения региона. Местные кардиохирурги освоили новый уровень мастерства и готовы помогать пациентам со сложными формами аритмии прямо в Рязани.

