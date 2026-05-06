Новая киноадаптация повести «Курьер» Шахназарова выйдет в 2027 году

В Москве готовится к запуску фильм «Курьер» — новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании «Кинотека». 

В 2027 году исполняется 40 лет со дня выхода фильма Карена Шахназарова «Курьер» — одной из самых знаковых картин своего времени. Продюсер Георгий Малков («На деревню дедушке», «Непослушник», «Я буду рядом») готовит к запуску новую версию фильма про срез современного поколения. Режиссером картины станет Илья Ермолов («Хирург», «Золотое Дно»), сценарист — Михаил Зубко («Непослушник», «Первый на Олимпе», «Happy End»), кастинг пока остается в секрете. Съемки начнутся уже в июне. Выход запланирован на первый квартал 2027 года

Фильм «Курьер» Карена Шахназарова стал одним из лидеров проката в 1987, собрав более 50 миллионов зрителей. Кинокомпания «Кинотека» приобрела права на экранизацию одноименной повести Карена Шахназарова. 

Карен Шахназаров, автор повести:

Мне кажется, взаимоотношения родителей и детей, особенно в этом возрасте — в 17 лет, — это вечные проблемы. Когда молодой человек вступает в жизнь, он всегда хочет самоутвердиться. Этот процесс не зависит от эпохи: у каждого поколения семнадцатилетних, входящих в жизнь, возникают примерно одни и те же сложности — и в отношениях с родителями, и во взаимодействии с обществом.

Спустя 40 лет эти темы по-прежнему актуальны. Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, — мне кажется, правильной темой.

С одной стороны, любое поколение отличается, а с другой — все поколения очень похожи, потому что люди есть люди. Никто не отменял естественные человеческие проявления, которые не зависят ни от эпохи, ни от технологий: есть мобильные телефоны или нет, есть компьютеры или нет. Человек точно так же испытывает те же чувства — счастья, разочарования, любви, ненависти, страсти. Меняется антураж, а по большому счету человек остается прежним. В этом и заключается странная загадка человека.

Илья Ермолов, режиссер: 

Мы не переснимаем культовый фильм, а с новым взглядом подходим к экранизации одноименной повести Шахназарова. Сегодня перед молодыми людьми, так же как и тогда, стоит непростой жизненный выбор. Любопытно пройти этот путь с нашими героями, наблюдая за их поиском себя. Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных.

