Перинатальный центр Рязани сообщил о двух девочках, родившихся с разницей в весе в 4 килограмма

В апреле 2026 года в Рязанском перинатальном центре родилось 418 малышей. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек — 233 и 185 соответственно.

У двух мам в апреле родилось сразу двое деток: мальчик и мальчик, мальчик и девочка.

Самая крошечная малышка появилась на свет с весом 480 граммов, а рекорд также за девочкой с весом 4 килограмма 400 граммов.

За 4 месяца этого года в перинатальном центре Рязани родилось 1692 карапуза — 885 мальчиков и 807 девочек.