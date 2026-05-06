Производство сыра в России выросло на 3%, но склады переполнены: запасы подскочили на 21% год к году. Причина — рекордный надой молока и поток белорусской продукции на фоне стагнирующего спроса. Цены начали снижаться, а покупатели переходят на творожные сыры и продукты с плесенью.

Российские производители сыра столкнулись с необычной ситуацией. Выпуск продукции растёт, а склады заполнены до предела. Об этом пишет «Российская газета».

По данным «Союзмолока», за первый квартал 2026 года производство увеличилось на 3% и достигло 210,2 тысячи тонн. Казалось бы, хорошая новость. Но есть нюанс: к началу апреля запасы взлетели на 21% по сравнению с прошлым годом. Теперь на складах лежит 77,1 тысячи тонн сыра. Это на 52% больше средних показателей последних пяти лет.

Генеральный директор «Союзмолока» Артём Белов объясняет: спрос в январе и феврале практически не изменился. Розничные продажи немного выросли — примерно на 5%. Зато сегмент HoReCa (рестораны, кафе, гостиницы) проседает. Налоговая нагрузка увеличилась, цены поднялись. В итоге общий спрос балансирует около нуля.

Рекордное производство молока создало проблему

Главная причина дисбаланса — небывалый урожай сырого молока в 2025 году. Это максимальный объём за последние тридцать лет. Светлана Ильяшенко, доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова, подчёркивает: переработчики вынуждены увеличивать выпуск сыров. Но внутренний спрос отстаёт.

Добавляет давления замедление экспорта. Плюс конкуренция с белорусской продукцией, которая активно заходит на российский рынок.

Покупатели меняют предпочтения

Данные NTech показывают: дело не столько в объёме потребления, сколько в его структуре. Продажи полутвёрдых сыров в 2025 году упали на 2,7% в физическом выражении. Рассольные и молодые сыры снизились на 0,1%. А вот твёрдые сорта выросли почти на 10%, сыры с плесенью — на 3,8%.

Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech, успокаивает: массового отказа от сыра не наблюдается. Полутвёрдые сыры теряют позиции уже давно. Это долгосрочный тренд. Зато набирают популярность современные продукты. Творожные сыры показывают рост продаж около 8% в натуральном выражении.

Потребители переходят к модели «разумной экономии». Выбирают качественные натуральные сыры российских и белорусских марок, избегая переплат за бренд. Спрос на дешёвые сыросодержащие продукты падает. Премиальные категории — выдержанные сыры, сыры с плесенью — напротив, растут.

Избыток предложения уже влияет на ценники. В апреле розничные цены на сыры снизились в среднем на 0,3% за месяц. Годовая инфляция в категории остаётся ниже общей продовольственной. Артём Белов поясняет: речь не идёт о замещении сыра другими продуктами. Это временное смещение потребительской активности внутри молочной категории.

Что происходит на полках магазинов

Станислав Богданов, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, рассказывает: категория сыров остаётся одной из самых устойчивых в крупных торговых сетях. Ассортимент насчитывает от 120 до более 1300 товарных позиций в зависимости от формата магазина. Относительно февраля 2026 года он вырос на 1,5%, а по итогам 2025-го — в среднем на 15%.

Но внутри категории идёт активное перераспределение. Ассортимент твёрдых и полутвёрдых сыров сократился почти на 3%. Творожные и мягкие сыры выросли почти на 25%, рассольные — на 6,5%. Это отражает изменение потребительских привычек. Творожные сыры используют для завтраков и перекусов. Мягкие и рассольные — в салатах и готовых блюдах.

Растёт интерес к нишевым сегментам. Козьи и овечьи сыры, сыры с плесенью привлекают всё больше покупателей. Ценовой диапазон сохраняет доступность: полутвёрдые сыры в крупных сетях начинаются от 650 рублей за килограмм.

Основу ассортимента составляет отечественная продукция, представленная во всех сегментах. Доля белорусских сыров, по данным АКОРТ, составляет 7,9%. На полках находится от 24 до более 90 позиций в зависимости от формата магазина. Эта продукция остаётся заметным дополнением к предложению российских производителей.