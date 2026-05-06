Изображение от bearfotos на Freepik
Новости России

В центре Волгограда заметили странный баннер к 9 Мая

Никита Рязанцев
Жители Волгограда нашли в центре города баннер ко Дню Победы, который, предположительно, сгенерировали при помощи искусственного интеллекта, пишет V1.RU.

Изображение, вызвавшее вопросы у горожан, заметили на остановке «Комсомольская».

«У некоторых солдат лица не то что «поплыли» — они в принципе не похожи на лица людей и вызывают чувство легкой тревоги у горожан», — отметили журналисты.

Также волгоградцы возмутились из-за ошибок, связанных с формой советских военных: у кого-то нет погон, у других пуговицы идут кривым рядом. Многие посчитали работу тех кто, сгенерировал баннер, халтурой.

Эксперт по форме солдат Великой Отечественной войны, с которым пообщалось издание, подтвердил, что ИИ сделал много ошибок, которые не совершил бы живой человек. По его мнению, программа сильно исказила изначальное изображение.

В мэрии пояснили, что организация, сделавшее это изображение, отредактировала его с помощью современных технологий в стилистике живописи, при которой мазки кисти могут уменьшать заметность мелких деталей.

