Image by master1305 on Freepik
Новости России

Раскрыты детали о пропавших туристках, шедших к озеру Любви в КЧР

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Две туристки, пропавшие без вести во время похода в горы в Карачаево-Черкессии, оказались одногодками, сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

«Дарье и Виктории по 25 лет. Обе девушки из Астраханской области», — говорится в статье.

Девушки отправились в поход 25 апреля, они зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

Продолжение после рекламы

В понедельник туристки вышли на связь с родственниками и рассказали им, что не могут спуститься вниз, поскольку погода резко ухудшилась. После этого началась поисково-спасательная операция.

По данным SHOT, девушки шли к озеру Любви, оно находится на уровне около 2400 метров. Считается, что если искупаться в нем и бросить монетку, то вскоре можно найти вторую половинку.

Одна из подруг вела в соцсетях путевой дневник и заранее рассказывала подписчикам о планах.

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Новости России

Военкор Коц объяснил, что произошло в Чебоксарах

В ночь на 5 мая Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара - рой БПЛА + крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости Касимова

В Елатьме произошёл крупный обвал грунта рядом с жилым домом, жители просят о помощи

В посёлке Елатьма разворачивается настоящая драма. По адресу: улица Янина, 15а, обрушается усадебный участок. Каждый день пропасть становится всё ближе к жилому дому.
Новости России

Актриса и фотограф Ксения Добромилова погибла под колёсами байкера

В Москве погибла актриса Ксения Добромилова, снявшаяся в клипе HammAli & Navai "Девочка-война". Её насмерть сбил мотоциклист, который выполнял трюк на заднем колесе прямо на улице. Девушка в этот момент вела съёмку.

Темы

Новости России

Отец Кунгурова привел доводы, опровергающие версию о его самоубийстве

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров не мог покончить с...
Новости России

В центре Волгограда заметили странный баннер к 9 Мая

Жители Волгограда нашли в центре города баннер ко Дню...
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...
Новости России

Раскрыты детали гибели парня и трех школьниц на трассе под Екатеринбургом

Молодой человек угнал иномарку у соседа, чтобы покатать подруг,...
Новости России

В Туапсе видели живой девочку, пропавшую после атаки ВСУ

Волонтеры могли видеть живой девочку, которая пропала после атаки...
Новости России

Названы основные признаки остановки сердца у молодых людей

Несколько характерных признаков могут указывать на риск остановки сердца...
Новости России

Стала известна причина ЧП с катером, перевернувшимся на Москве-реке

Прогулочный катер, перевернувшийся на Москве-реке в Красногорске, был перегружен,...
Новости России

Знакомая Героя России Асылханова рассказала, где нужно его искать

Во время поисков Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье