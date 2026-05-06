Раскрыты детали о пропавших туристках, шедших к озеру Любви в КЧР

Две туристки, пропавшие без вести во время похода в горы в Карачаево-Черкессии, оказались одногодками, сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

«Дарье и Виктории по 25 лет. Обе девушки из Астраханской области», — говорится в статье.

Девушки отправились в поход 25 апреля, они зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

В понедельник туристки вышли на связь с родственниками и рассказали им, что не могут спуститься вниз, поскольку погода резко ухудшилась. После этого началась поисково-спасательная операция.

По данным SHOT, девушки шли к озеру Любви, оно находится на уровне около 2400 метров. Считается, что если искупаться в нем и бросить монетку, то вскоре можно найти вторую половинку.

Одна из подруг вела в соцсетях путевой дневник и заранее рассказывала подписчикам о планах.