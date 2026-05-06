Отец Кунгурова привел доводы, опровергающие версию о его самоубийстве

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров не мог покончить с собой, так как был глубоко верующий человеком, рассказал «МК» его отец Виктор.

Трагедия произошла два года назад на Красной Пресне в столице. По официальной версии, певец покончил с собой, но семья не верит в это. Недавно его отец добился возбуждения дела о доведении до самоубийства.

Собеседник газеты уточнил, что не замечал странностей в поведении сына в последние дни его жизни. Он планировал прилететь домой на Урал. Отец отметил, что у артиста после смерти диагностировали черепно-мозговую травму. Он считает, что неизвестный нанес сыну удар тяжелым предметом в область головы.

«Есть еще важный момент — это телефон. С него Женя отправлял СМС жене буквально перед гибелью. За эту злосчастную СМС, о том, что он намерен совершить суицид схватились все СМИ, мусолят теперь, что дескать жену даже предупредил. Покажите мне, пожалуйста, доказательства, что это сообщение Женя отправил сам?» — заявил Виктор Кунгуров.

По его словам, в протоколе осмотра квартиры есть запись, что в квартире нашли два телефона, которые могли принадлежать певцу, но их не приобщили к материалам дела.

Отец артиста добавил, что опечатки пальцев не сняли ни с дверных ручек, ни с других предметов, что вызывает вопросы. Также в квартире обнаружили окурки, хотя сын и его жена не курили.

