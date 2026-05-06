Нефтяники и школьники высадили Аллею Славы в сквере музыкального театра в Рязани

Нефтяники провели масштабную акцию озеленения в центре города. К 81-й годовщине Великой Победы сотрудники дочерних обществ «Роснефти» вместе со школьниками и активистами высадили Аллею Славы в сквере Рязанского музыкального театра.

В акции приняли участие работники Рязанской НПК и «Рязаньнефтепродукта», представители «Движения первых», а также ребята из детского экологического клуба «Хозяин Мещеры» школы №47. Вместе они высадили более 330 растений: клёны, липы, сирень, кусты можжевельника и спиреи, многолетние шалфей и котовник. Часть саженцев передали для благоустройства других общественных пространств города.

Главный инженер АО «РНПК» Владимир Бандеровский подчеркнул символическое значение проекта. Он назвал Аллею живой памятью о подвиге воинов и тружеников тыла, которая сохранит историю для будущих поколений. По его словам, это не просто зелёные насаждения, а искренний вклад в красоту родного города.

«Уверен, что пройдет время, наши насаждения приживутся и Аллея станет местом единения всех, кто любит Родину, гордится её историей и верит в будущее России, — отметил Бандеровский.

«Отрадно видеть на этом мероприятии молодёжь – наше будущее, – сказал префект Октябрьского района Кирилл Горелов. – Спасибо всем за эту инициативу. Появление всё новых и новых «Аллей славы» – это большая помощь в озеленении нашего города».

Директор музыкального театра Марина Кауркина выразила благодарность нефтяникам. Она подчеркнула, что акция объединяет две ценности: память о великом подвиге народа и заботу об экологии.

«Выражаю благодарность за организацию и проведение этой акции нашим нефтяникам, а также всем тем, кто внёс частичку своей души в это доброе дело», – сказала Кауркина.

Рязанская НПК традиционно активно участвует в праздновании Дня Победы. В 2026 году компания проводит целую серию мероприятий: международную акцию «Диктант Победы», праздничный концерт, субботник у памятника советским лётчикам, погибшим в 1941 году. Ветераны получают адресные поздравления и подарки от нефтяников.