Москвичка попала в больницу после ДТП в Захаровском районе

В результате ДТП в Захаровском районе пострадала женщина, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Во вторник, 5 мая, в 12:00, в Захаровском районе на 570-м километре от автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, 59-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем «Пежо», не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в кювет.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.