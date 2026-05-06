Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

С 10 мая НТВ покажет третий сезон сериала «Самогон» с Дейнекиным и Мазаловой

Алексей Самохин
В воскресенье, 10 мая, на телеканале НТВ состоится премьера третьего сезона военной драмы «Самогон» – «Самогон. Капкан на охотников» (16+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала. 

Оказавшись в партизанском отряде, Самогон со своими соратниками не только помогает срывать планы нацистов, но и противостоит старым врагам в лице подполковника Ляйделя, который никак не может забыть провал на снайперском шабаше. Главные роли вновь исполнили Юрий Дейнекин, Михаил Евланов, Илья Лейбин и Елизавета Мазалова.

Декабрь 1943 года. Красная Армия ведёт тяжёлые бои за освобождение северной и восточной Белоруссии. Самогон (Юрий Дейнекин) и Рябчиков (Илья Лейбин) всё также воюют в роте под руководством Провоторова (Михаил Евланов).

Юрий Дейнекин: «За время съёмок я научился некоторым вещам. Ещё перед первым сезоном нам организовали курс молодого бойца и провели первичную подготовку по обращению с оружием. А когда снимали второй, я сходил в тир и отстрелял все патроны. У меня до сих пор сохранилась мишень с моими выстрелами. Также «Самогон» научил меня терпению. С каждым новым проектом я всё увереннее чувствую себя как актёр. Для меня эта профессия — лучшая: я обожаю съёмочную площадку и люблю работу в кино. «Самогон» в очередной раз доказывает мне, что я не занимаю чьё-то место. Я стараюсь, наблюдаю, подмечаю новые вещи. При этом не каждый актёр может похвастаться, что его персонаж живёт несколько сезонов, он меняется, и ты вместе с ним».

Но теперь у Самогона другая снайперская пара – Маша Юнаева (Елизавета Мазалова). Чтобы она осталась в роте после слёта снайперов, командиры даже устроили для них свадьбу.

Елизавета Мазалова: «В третьем сезоне проекта образ Маши претерпит изменения: несмотря на продолжающееся военное время и службу, она станет заметно мягче, теплее и женственнее, смелее в каких-то женских проявлениях и, я бы даже сказала, более домашней. На мой взгляд, эта линия сильно проявляется в продолжении и является главной для моей героини. Съёмки для меня прошли достаточно стрессово, потому что я снималась со своим месячным ребёнком. Я всё время переживала, как он будет себя чувствовать в маленьком вагончике в тридцатиградусный мороз, и беспокоилась за своего старшего сына, который остался в Москве. Но благодаря нашему режиссёру, который сразу обсудил со мной все детали и разрешил уходить на кормление, я стала чувствовать себя спокойнее».

Во время внезапного контрнаступления немцев часть роты Провоторова оказывается во вражеском тылу. Пытаясь вернуться к своим, бойцы, среди которых Самогон, Рябчиков и Маша, попадают в партизанский отряд. Самогон, несмотря на свой особенный характер, быстро завоёвывает симпатии партизан, учит их меткой стрельбе и помогает планировать операции с учётом охотничьего опыта и своих уникальных талантов. Однако, и на этот раз старые враги не дремлют: немецкий подполковник Ляйдель (Николай Герман), не забыв провал со снайперским шабашем, открывает охоту на партизан и лично на Самогона.

Михаил Евланов: «С режиссёром Павлом Мальковым работать было чудесно! Это лёгкий, интересный и талантливый человек нашей ленинградской школы. Снимали мы зимой, в сильные морозы, но несмотря на это работа прошла хорошо, появилось много новых лиц в кадре. В этом сезоне мой герой как всегда прыток, ловок и удал. За всё это время Проворотов стал мне очень дорог, он приятен мне и как персонаж, и как человек. Думаю, в нём и заключается один из секретов популярности сериала. Проворотов умеет ладить с людьми и даже выработал собственную стратегию общения. А ещё он, конечно, чертовски обаятелен».

