Изображение от wirestock на Freepik
Происшествия

ФСБ разоблачила сообщников украинских спецслужб в регионах России, в том числе в Рязанской области

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ФСБ задержала семь человек в восьми регионах страны по подозрению в шпионаже и пропаганде терактов в пользу Украины. Пятеро собирали разведданные об объектах ОПК и военнослужащих, двое оправдывали атаки на российскую инфраструктуру. Им грозит до пожизненного заключения.

ФСБ провела комплекс оперативных мероприятий сразу в нескольких субъектах федерации. Удмуртия, Алтайский и Забайкальский края, Амурская, Астраханская, Ленинградская, Рязанская и Томская области стали местами задержания подозреваемых. Всего под арест попали семь человек: пять обвиняются в пособничестве украинским спецслужбам, двое — в распространении пропаганды террористической деятельности.

Продолжение после рекламы

Среди задержанных четверо граждан России и один иностранец. Они действовали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Координация велась удаленно — через мессенджер Telegram, что затрудняло оперативное выявление участников сети.

Задачи, поставленные перед задержанными украинскими кураторами, включали сбор секретной информации. В фокусе внимания оказались объекты оборонно-промышленного комплекса и элементы транспортной инфраструктуры. Также агенты собирали данные о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Цель этих действий — подготовка диверсионно-террористических актов. Информация передавалась украинской стороне для планирования атак на стратегически важные объекты.

Следственные органы возбудили уголовные дела по широкому спектру статей. Среди обвинений — подстрекательство к террористическому акту, приготовление к теракту, содействие диверсионной деятельности. Фигурируют также статьи о незаконном обороте взрывчатых веществ, участии в террористической организации и незаконном использовании персональных данных.

Каждая из этих статей предусматривает серьезные сроки наказания. По совокупности преступлений пособникам спецслужб грозит пожизненное заключение.

Отдельную группу составили три человека из Кингисеппа, Читы и Томска. Они размещали в соцсетях и Telegram публикации, оправдывающие действия украинских вооруженных сил. В частности, речь идет об атаках дронами и ракетами на объекты топливно-энергетического комплекса России и теракте на Крымском мосту.

Кроме того, задержанные призывали к совершению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры внутри страны. Это квалифицируется как публичное оправдание террористической деятельности. За использование интернета для таких целей предусмотрено длительное лишение свободы.

Пособники украинских спецслужб по совокупности преступлений могут получить пожизненный срок. Пропагандисты террористической деятельности также рискуют провести за решеткой значительную часть жизни.

Все материалы переданы в следственные органы для дальнейшего расследования и направления дел в суд.

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Новости России

Военкор Коц объяснил, что произошло в Чебоксарах

В ночь на 5 мая Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара - рой БПЛА + крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости Касимова

В Елатьме произошёл крупный обвал грунта рядом с жилым домом, жители просят о помощи

В посёлке Елатьма разворачивается настоящая драма. По адресу: улица Янина, 15а, обрушается усадебный участок. Каждый день пропасть становится всё ближе к жилому дому.
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...

Темы

Происшествия

Москвичка попала в больницу после ДТП в Захаровском районе

Во вторник, 5 мая, в 12:00, в Захаровском районе на 570-м километре от автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, 59-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем «Пежо», не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в кювет.
Общество

Нефтяники и школьники высадили Аллею Славы в сквере музыкального театра в Рязани

Сотрудники Рязанской НПК высадили более 330 деревьев и кустарников в сквере музыкального театра. Аллея Славы появилась к 81-й годовщине Победы. В акции участвовали школьники, представители «Движения первых».
Происшествия

Мужчина избил до реанимации нового знакомого бывшей жены в Рязанской области

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.
Погода

Гидрометцентр предупредил рязанцев о грозах и шквалах 6 мая

Синоптики Гидрометцентра выпустили штормовое предупреждение для жителей Рязанской области. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МЧС России. 
Новости кино и ТВ

НТВ покажет военную драму «Партизаны» с Верёвочкиным, Александровой и Юматовым

Беглый вор-рецидивист Алексей Лаврентьев, оказавшись в партизанском отряде, ввязывается в противостояние с русским учёным-эмигрантом, работающим на врага. Однако главный герой даже не представляет, чем эта борьба обернётся для него и всего мира.
Политика

Милонов готов ввести закон, запрещающий запрещать иностранную музыку

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает недопустимым запрещать в школах иностранную музыку. В ближайшее время он готов внести соответствующий законопроект. Об этом политик заявил в своём канале. 
Общество

Рязанский Минобр прокомментировал информацию о запрете в школах иностранной музыки

Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности, говорится в сообщении.
Новости России

Девочка попала в больницу и в это время погибла вся её многодетная семья 

Утром 4 мая в селе Ленское Свердловской области погибли пять человек: 35-летняя Светлана и четверо ее детей. Выжила только 14-летняя Анна — она была на лечении в Екатеринбурге. Трагедия случилась через три недели после смерти отца семейства в автокатастрофе.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье