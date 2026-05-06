ФСБ разоблачила сообщников украинских спецслужб в регионах России, в том числе в Рязанской области

ФСБ задержала семь человек в восьми регионах страны по подозрению в шпионаже и пропаганде терактов в пользу Украины. Пятеро собирали разведданные об объектах ОПК и военнослужащих, двое оправдывали атаки на российскую инфраструктуру. Им грозит до пожизненного заключения.

ФСБ провела комплекс оперативных мероприятий сразу в нескольких субъектах федерации. Удмуртия, Алтайский и Забайкальский края, Амурская, Астраханская, Ленинградская, Рязанская и Томская области стали местами задержания подозреваемых. Всего под арест попали семь человек: пять обвиняются в пособничестве украинским спецслужбам, двое — в распространении пропаганды террористической деятельности.

Среди задержанных четверо граждан России и один иностранец. Они действовали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Координация велась удаленно — через мессенджер Telegram, что затрудняло оперативное выявление участников сети.

Задачи, поставленные перед задержанными украинскими кураторами, включали сбор секретной информации. В фокусе внимания оказались объекты оборонно-промышленного комплекса и элементы транспортной инфраструктуры. Также агенты собирали данные о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Цель этих действий — подготовка диверсионно-террористических актов. Информация передавалась украинской стороне для планирования атак на стратегически важные объекты.

Следственные органы возбудили уголовные дела по широкому спектру статей. Среди обвинений — подстрекательство к террористическому акту, приготовление к теракту, содействие диверсионной деятельности. Фигурируют также статьи о незаконном обороте взрывчатых веществ, участии в террористической организации и незаконном использовании персональных данных.

Каждая из этих статей предусматривает серьезные сроки наказания. По совокупности преступлений пособникам спецслужб грозит пожизненное заключение.

Отдельную группу составили три человека из Кингисеппа, Читы и Томска. Они размещали в соцсетях и Telegram публикации, оправдывающие действия украинских вооруженных сил. В частности, речь идет об атаках дронами и ракетами на объекты топливно-энергетического комплекса России и теракте на Крымском мосту.

Кроме того, задержанные призывали к совершению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры внутри страны. Это квалифицируется как публичное оправдание террористической деятельности. За использование интернета для таких целей предусмотрено длительное лишение свободы.

Все материалы переданы в следственные органы для дальнейшего расследования и направления дел в суд.