В Рязани приводят в порядок светофоры

В Рязани продолжаются плановые работы по уходу за светофорными объектами. Специалисты занимаются их техническим обслуживанием и сезонной чисткой. Эти устройства являются важной частью дорожной сети, от которой напрямую зависит безопасность движения.

С приходом весны особое внимание уделяют удалению пыли, грязи и зимних отложений с корпусов и линз светофоров. Благодаря этому сигналы остаются хорошо различимыми для водителей даже в дождь, снег или на закате, когда видимость ухудшается.

Работы проводит подрядная организация. Качество чистки и соблюдение технологии контролируется на всех этапах. Особое внимание уделяется локациям с высокой интенсивностью транспортного потока.