«Театр – наш дом»: супруги Панчук рассказали о сцене, любви и воспитании детей

Татьяна и Денис Панчук работают в одном музыкальном театре, танцуют в одних спектаклях и живут вместе уже двадцать лет. Их дом по ту сторону кулис, а график плотнее, чем у многих космонавтов. Как не заскучать друг от друга и почему театр — это служба, а не работа, что делать, когда премьера важнее выходного. Об этом нам рассказали герои в рамках проекта «Основано на реальных чувствах».

Расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы, откуда, как пришли в балет и в итоге оказались в Рязанском музыкальном театре?

Татьяна Панчук: Я Панчук Татьяна Валерьевна. Работаю в музыкальном театре с 2005 года, то есть фактически с его основания. С 25 августа 2005 года. Пришла из МКЦ. Когда я там работала, не рассказали, что у нас открылся музыкальный театр. Я пошла весной пятого года, меня приняли. Сначала я была там стажёром. Участвовала во всяких балах — здания театра ещё не было. Артистов было очень мало, репертуара не было. Так мы прожили с весны до августа. В августе мне говорят: «Всё, переходи к нам на основное место работы, приноси трудовую». С 25 августа 2005 года я полноценно становлюсь работником музыкального театра.

Труппа стала наполняться, к нам стали приезжать из других городов. Тогда я была только артистом балета. Потом Татьяна Атавина (на тот момент директор музыкального театра) сделала меня заведующей балетной группой.

В 2008 году я ушла в первый декрет. Потом вышла из декрета. За это время поменялись директора. Потом я стала заведующей труппой после пандемии. Раньше у меня был только балет, а теперь и хор, и солисты, и балет тот же самый. Я делаю расписание работы на весь театр, включая работу в здании, выездные мероприятия, гастроли, все монтировки. Полностью составляю расписание: кто что делает, в какой аудитории.. За время с пятого по двадцать шестой год у меня родилось трое детей. Старшая у нас играет на гитаре перед спектаклем «Сирано де Бержерак». В этом году заканчивает музыкальную школу, планирует поступать на художника по гриму. Хочет у нас работать. Музыку забрасывать не собирается, будет поступать ещё в музыкальный колледж.

Денис Панчук: Панчук Денис Васильевич. На данный момент занимаю должность заведующего художественно-постановочной частью театра. Отвечаю за техническое сопровождение, обеспечение всех мероприятий в театре: свет, звук, декорации, монтировка, костюмы, грим — всё, что зритель видит как конечный продукт. Подготовка в части технического обеспечения — это всё мои люди, мои подчинённые.

Татьяна Панчук: У меня артисты, а у него — все те, кто обслуживает артистов.

Денис Панчук: Без кого артисты не артисты. По образованию я режиссёр театрализованных представлений и массовых праздников, закончил Московский государственный университет. В один прекрасный момент работал в театре в сезоны 2006–2007 и 2007–2008. Но потом жизнь круто повернулась, и в течение 15 лет я работал инженером: занимался системами пожарной автоматики, пожаротушения, охранной сигнализации. В той организации я был главным инженером, начинал с простого техника по обслуживанию, закончил главным инженером, можно сказать, вторым лицом организации. Потом жизнь опять повернулась, я вернулся в театр уже как технический специалист. А потом потихонечку стали привлекать меня к творческим работам. Сейчас участвую в нескольких спектаклях как артист балета, потому что сам танцевал в юности.

Татьяна Панчук: Мы не только те люди, которые делают расписание или монтируют, привозят, делают всю эту красоту. Мы ещё и выходим в спектакли как артисты балета. Иногда с текстом даже.

Танцуем в паре. Мы женаты с 2006 года. Трое детей. Старший заканчивает в этом году школу и музыкальную школу. Сын у нас спортсмен, гребец на байдарке, и тоже танцами увлёкся. А маленькая училась в балетной школе. В общем, все такие творческие. Всё равно творчество никого не отпускает.

А теперь история вашей любви. Как вы встретились? Кто первый обратил внимание или сделал первый шаг?

Денис Панчук: Тоже в творчестве. Давным-давно во Дворце молодёжи проходил такой конкурс «Мини-мисс». Там две маленькие девочки участвовали и показывали свои таланты. Я в это мероприятие был привлечён как Дед Мороз. У Татьяны Валерьевны был танцевальный номер от балетной школы.

Татьяна Панчук: Мы там часов двадцать танцевали. Как сейчас помню. Там мы друг друга увидели, познакомились. Но потом у меня как раз не получилось выступить, потому что были новогодние сказки, в которых я принимала участие. И получилось, что сказки и это мероприятие были в один день и в одно время. Естественно, меня со сказки никто не отпустил. Поэтому мы как бы разошлись. Но потом встретились на другом мероприятии, где уже я была Снегурочкой, а он танцевал.

Денис Панчук: Когда вся новогодняя шумиха прошла, мы встретились, и после этого уже не расставались.

В какой момент вы поняли, что хотите создать семью? Это было спонтанно или постепенно?

Денис Панчук: Мне кажется, такие решения спонтанно, на щелчок, не делаются. Когда ты общаешься с человеком, когда ты с ним вместе — ты уже становишься семьёй.

Татьяна Панчук: У нас ещё так всё получалось, потому что мы всегда вместе: вместе танцуем, вместе работаем. Я когда училась в Институте культуры, он там работал иллюстратором. То есть везде-всюду вместе.

Вы оба работаете в одном театре и на руководящих должностях. Скажите тяжело ли жить, когда вы вместе и дома, и на работе?

Денис Панчук: Мы в одном учреждении работаем, через стенку, и не видимся целыми днями.

Татьяна Панчук: У нас специфика работы разная. Я расписание делаю за компьютером, с режиссёром, с дирижёром, со всеми, кто ведёт репетиции. А он с людьми, которые наверху: свет, звук. Сегодня вывозили одни декорации, привозили другие. Мы вроде бы в одном здании, а вроде и не пересекаемся.

Денис Панчук: Вчера было крупное мероприятие, мы целый день практически не виделись, хотя выполняли смежную работу. Такого, чтобы прямо устаёшь, нет.

Татьяна Панчук: Мы ещё и отдыхаем вместе.

Денис Панчук: Мы не успеваем уставать друг от друга. Наоборот, нам не хватает общения. Потому что есть что обсудить — рабочие моменты, расписание, поездки, гастроли. Процесс обсуждения всех аспектов деятельности происходит не только в рабочее время, мы с этим встаём, с этим ложимся, с этим спим. Театр — не просто место, театр — наш дом. И в прямом, и в переносном смысле. Дома мы находимся в совокупности гораздо меньше, чем в театре.

А это не превращается в рутину? Не было мысли бросить работу или сменить вид деятельности?

Денис Панчук: Я работал там, где была монотонная работа. В день встаёшь в шесть утра, каждый день одно и то же: в семь вышел на работу, в одиннадцать попил чай, в два поел, в девять закончил. И так каждый день. А здесь — работа с живыми людьми, с эмоциями, со зрителями, с артистами.

Татьяна Панчук: Постоянно появляются новые мероприятия. Ты к ним готовишься: то песня, то танец.

Денис Панчук: Планируешь одно, а потом бац — в моменте что-то меняется. Футбольный матч один в один не повторишь, потому что много факторов. Поэтому театр для зрителя намного интереснее кино. Кино — это выхолощенные дубли, можно переснять, выбрать из десяти дублей тот, который режиссёр считает самым удачным. В театре такого нет, это рилтайм, эмоции здесь и сейчас, нельзя отмотать или сделать автосохранение. Вся наша деятельность внутри театра связана с тем, что «здесь и сейчас». И это вряд ли когда-то повторится.

Мы не работаем в театре — мы театру служим. Эта служба и опасна, и трудна, и порой нелегка.

Есть ли у вас семейные традиции или особые ритуалы?

Денис Панчук: Мы первого января обычно ходим в кино. Когда дети не болеют.

Татьяна Панчук: Обычно болеют.

Денис Панчук: Либо дети болеют, либо идём. Ещё у нас всегда общий отдых. Никогда не было, чтобы оставили детей и сами куда-то уехали.

Татьяна Панчук: У нас разные игры есть. Мы любим играть вечером, когда есть свободное время. Нас пять человек, большая компания, нам интересно играть в настольные игры.

Денис Панчук: Летом, когда погода позволяет, собираемся: велосипеды и два самоката.

Татьяна Панчук: Папа и старшие дети на великах, а мы с младшей на самокате.

Как вы справлялись, когда дети были маленькими и нужно было работать в театре?

Татьяна Панчук: Когда родился первый ребёнок, я вышла из декрета через полтора года. Театр был на стадии ремонта, не было такой загруженности. Были классы и редкие концерты. С ребёнком сидела моя мама. Когда родился второй ребёнок, ремонт уже закончился, репертуар стал собираться. Днём ребёнок был в садике — я на работе, всё нормально. А младшая, когда родилась, я вышла из декрета, когда ей было полтора года. С ней никто не сидел. Она ходила в ясли через дорогу. Я её заводила в ясли, шла на работу, после работы забирала. Всё сложилось максимально удобно. Потому что при том графике, которым мы живём сейчас, я даже не знаю, как рожать детей. Даже родить некогда. Столько спектаклей, столько репетиций.

Денис Панчук: В силу того что мы вечно заняты, мы воспитывали детей в рамках самостоятельности. Старшая дочь пошла в сад, мама была беременна. Она говорит: «Я тебе могу помочь». Не сделать за тебя, но помочь. Так или иначе, старшие дети с детского сада приучались к самостоятельности просто в силу обстоятельств.

Татьяна Панчук: Мы такого принципа, что рожаем детей для себя, а не для бабушек и дедушек. Воспитываем их сами.

Денис Панчук: Бывает, дети сами могут доехать до бабушки с дедушкой, проведать их. Бабушка с дедушкой безумно счастливы. Мы так изначально решили: дети должны быть максимально самостоятельными.

Татьяна Панчук: Они и готовить умеют, и даже пирожки пекут.

Денис Панчук: Дочь старшая драники готовила, сын с ней скооперировались — пиццу нам приготовили. Не каждый день, но как приятная обязанность. Мы это очень ценим.

Татьяна Панчук: Когда у нас горячий период перед премьерами, мы очень много времени проводим в театре, до ночи. Старшая и накормит, и спать положит младшую, и если надо — где-то заберёт.

Какие у вас планы на будущее и самая большая мечта?

Татьяна Панчук: Мечта — построить дом. Это наша общая мечта.

Денис Панчук: Дерево мы с тобой посадили на даче, сына тоже, можно сказать, вырастили. Осталось дом построить.

Татьяна Панчук: Выделили земельный участок не так давно. В свободное время… Пока нет. В этом году ещё не были ни разу. Погода не та, дома нет, ни туалета, никаких условий. Но всё в перспективе. Наша мечта там всё благоустроить, облагородить, чтобы было комфортно.

Денис Панчук: Это материальная мечта. А если говорить о духовной — чтобы дети реализовались в этой жизни. Чтобы они нашли свой путь, чтобы то, чем они занимаются, приносило им удовольствие. Чтобы были достойными людьми и гражданами, нашли свои половинки. Чтобы им так повезло, как нам: столько лет вместе живём, столько времени проводим и даже не успеваем надоедать друг другу.