В Рыбном открылся новый пункт приёма платежей за ЖКХ без комиссии

Компания «Р-энергия» сообщает об открытии дополнительного офиса для приёма платежей в Рыбном. С 4 мая воспользоваться услугами можно по адресу: улица Почтовая, дом 1.
Новый пункт разместился в торговом центре «Эльдиса». Как отметили в компании, при выборе локации особое внимание уделили удобству для клиентов. Жители могут оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии — как банковской картой, так и наличными средствами.
График работы:
- Понедельник – пятница: с 8:00 до 16:45;
- Обед: с 13:00 до 14:00;
- Суббота и воскресенье — выходные дни.