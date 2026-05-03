В Рязани средний бюджет на шашлыки в майские праздники составил 3100 рублей на человека

По данным опроса SuperJob, в Рязани средний бюджет на шашлыки в майские праздники составляет 3100 рублей на человека. В исследовании приняли участие жители города.

Как рязанцы планируют провести майские праздники

25% опрошенных намерены самостоятельно жарить мясо.

опрошенных намерены самостоятельно жарить мясо. 3% приглашены к родственникам или друзьям.

приглашены к родственникам или друзьям. 7% будут и сами устраивать пикники, и ходить в гости.

будут и сами устраивать пикники, и ходить в гости. 45% не планируют никаких шашлыков.

Кто чаще всего устраивает пикники

Мужчины проявляют больше интереса к шашлыкам, чем женщины.

Молодёжь до 35 лет реже отказывается от пикников.

Люди старше 45 лет чаще готовы лично стоять у мангала.

Наиболее активно планируют шашлыки семьи с детьми и респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — они чаще и сами устраивают пикники, и ходят в гости.

Мясные предпочтения рязанцев

Свинина — 43%.

Ассорти из разных видов мяса — 25%.

Курица — 13%.

В бюджет 3100 рублей на человека включены расходы на мясо, овощи и напитки.