В Рязани средний бюджет на шашлыки в майские праздники составил 3100 рублей на человека

По данным опроса SuperJob, в Рязани средний бюджет на шашлыки в майские праздники составляет 3100 рублей на человека. В исследовании приняли участие жители города.
Как рязанцы планируют провести майские праздники
- 25% опрошенных намерены самостоятельно жарить мясо.
- 3% приглашены к родственникам или друзьям.
- 7% будут и сами устраивать пикники, и ходить в гости.
- 45% не планируют никаких шашлыков.
Кто чаще всего устраивает пикники
- Мужчины проявляют больше интереса к шашлыкам, чем женщины.
- Молодёжь до 35 лет реже отказывается от пикников.
- Люди старше 45 лет чаще готовы лично стоять у мангала.
- Наиболее активно планируют шашлыки семьи с детьми и респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — они чаще и сами устраивают пикники, и ходят в гости.
Мясные предпочтения рязанцев
- Свинина — 43%.
- Ассорти из разных видов мяса — 25%.
- Курица — 13%.
В бюджет 3100 рублей на человека включены расходы на мясо, овощи и напитки.