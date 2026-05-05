Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Рязанской области выделили 19,5 млн рублей на системы мониторинга глюкозы для беременных

Олеся Чугунова
Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров сообщил о дополнительном финансировании региона в рамках федерального проекта.

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Рязанской области ещё 7 285,1 тыс. рублей на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. С учётом ранее утверждённых средств общий объём финансирования в 2026 году достигнет 19 550,9 тыс. рублей — деньги поступят в виде субсидий.

За счёт дополнительного финансирования сформируют переходящий запас тест‑систем (в том числе российского производства) для бесперебойного обеспечения женщин в первом полугодии 2027 года. Помощь получат: 56 беременных с сахарным диабетом; 32 беременные с гестационным сахарным диабетом.

Андрей Макаров пояснил:

«Работа по обеспечению системами мониторинга женщин, ожидающих ребёнка, ведётся в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению нашего Президента В. В. Путина. Мы, депутаты от «Единой России», сообщество пациентов предложили расширить программы бесплатного обеспечения этими устройствами. Именно это и сделано, причём профинансировано уже первое полугодие следующего года».

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков подчеркнул важность инициативы:

«В регионе уделяется самое серьёзное внимание борьбе с сахарным диабетом. Цель профильного нацпроекта — улучшить диагностику, лечение и профилактику заболевания. Сахарный диабет вносит очень серьёзные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу. Это важно для здоровья будущих мам и их малышей».

