Image by lookstudio on Freepik
Погода

Май принесёт в Рязанскую область по-летнему жаркие дни и «черёмуховые» холода

Валерия Мединская
Метеоролог Евгений Тишковец в своём канале рассказал, каким будет май в Центральной России. Уходящий апрель был ознаменован холодной погодой, больше напоминающей зимнюю. Май же наконец-то принесёт нам долгожданное тепло, хотя холода всё же прогнозируются.

Ливни, грозы и небольшое ледяное «но»

Первая декада мая порадует теплом и сухостью. Осадков будет даже меньше — на 40-50 процентов. К концу этого периода начнётся сезон гроз. Обещают короткие, но мощные ливни и те самые грибные дожди, которых многие ждут с нетерпением.

А вот вторая декада приготовила сюрприз. Станет прохладнее и заметно дольше. Дождей выпадет в полтора-два раза больше обычного.

«Почти летние дни внезапно оборвутся, и пока Гольфстрим не прогрел северные моря, произойдет последний прорыв арктического воздуха», — предупреждает Тишковец.

Этот холодный удар совпадёт с цветением черёмухи. В народе такие погодные качели давно прозвали «черёмуховыми холодами». Природный маркер сработает чётко и в этом году.

Финал мая: кувырок в сторону лета

Третья декада, по прогнозу, вернётся в рамки майской нормы. Все капризы останутся позади. Метеоролог рисует яркую картину: будто кто-то щёлкнет выключателем. В конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета.

Май успеет передать эстафету тепла следующему месяцу. Июнь, по текущим расчётам, будет аномально тёплым — сразу на два градуса выше привычной нормы. Так что долго ждать настоящего лета не придётся.

